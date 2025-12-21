کراچی، پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار

زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے

محمد شاہ میر خان December 22, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے علاقے تھانہ سمن آباد کی حدود میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی کے مطابق پولیس پارٹی دورانِ گشت تھی کہ مشتبہ موٹر سائیکل سوار افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا۔

اس دوران ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی۔ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی ہو گیا جسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دوسرا ملزم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا۔

پولیس کے مطابق زخمی گرفتار ملزم کی شناخت ابرار ولد کلیم احمد کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ فرار ہونے والے ملزم کی شناخت قدیر عرف سدھیر ولد قاسم کے نام سے کی گئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، ایس آئی یو پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، رحیم شاہ کالونی میں پولیس کا مسلح ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک زخمی حالت میں گرفتار

فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔

پولیس نے گرفتار زخمی ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، ایمونیشن اور چلیدہ خولز برآمد کر لیے ہیں۔ ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |
کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

 Dec 21, 2025 12:10 AM |
سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

 Dec 21, 2025 11:31 PM |

متعلقہ

Express News

محسن نقوی نے بھتہ خوروں کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری نہیں کیا، چیف پولیس لائژن کمیٹی

Express News

پنجاب پولیس کی راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کامیابی، 3 مغوی بازیاب

Express News

ایف آئی کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، ملائیشیا جانے والے 23 مسافر آف لوڈ

Express News

راولپنڈی: خاتون کی نازیبا تصویر وائرل کرنے والا ملزم گرفتار

Express News

اسٹامپ پیپرز فیس اسکینڈل؛ کروڑوں کا نقصان پہنچانے والے ملزمان کے چونکا دینے والے انکشافات

Express News

لیاری، ایس آئی یو کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو