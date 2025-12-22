اسرائیلی آرمی چیف کی دوبارہ حملے کی وارننگ، ایران نے بھی ممکنہ جارحیت کا خدشہ ظاہر کر دیا

اگر جنگ مسلط کی گئی تو ملک بھرپور دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، عباس عراقچی

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup
TEL AVIV:

اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے ایک مرتبہ پھر سخت مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کسی بھی وقت اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی کی صلاحیت رکھتی ہے اور ضرورت پڑنے پر حملے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔

حالیہ بیان میں اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے ساتھ شروع ہونے والی جنگ بعد ازاں وسیع ہو گئی، جس میں یمن اور ایران سمیت دیگر فریق بھی شامل ہوتے چلے گئے۔

ان کے مطابق اسرائیل جہاں اور جب ضروری سمجھے گا، دشمن کے خلاف کارروائی کرے گا۔

ایال زمیر نے ایران پر الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف سرگرم عناصر کو مالی اور عسکری مدد فراہم کرتا رہا ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے منصوبوں کے پیچھے بھی ایران کا ہاتھ ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متوقع ملاقات کے دوران ایران پر ممکنہ نئے حملے کے حوالے سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق اسرائیل کو تشویش ہے کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کی دوبارہ تعمیر اور توسیع میں مصروف ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

نیتن یاہو اگلی ملاقات میں ٹرمپ کو ایران پر نئے حملوں کا اسرائیلی منصوبہ پیش کریں گے

Express News

ایران میں اسرائیل کیلیے جاسوسی کرنے والے ایک شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا

دوسری جانب ایران نے بھی اسرائیل کی جانب سے دوبارہ حملے کے خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران پر ایک اور حملے کے امکان کو مکمل طور پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

روسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران جنگ کا خواہاں نہیں، تاہم اگر جنگ مسلط کی گئی تو ملک بھرپور دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔

ان کے مطابق جنگ سے بچاؤ کا مؤثر ترین طریقہ یہی ہے کہ ہر سطح پر تیاری رکھی جائے۔

ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران ماضی کی جارحیت کے نقصانات کا ازالہ کر چکا ہے اور اگر کوئی فریق سابقہ ناکام تجربات کو دہرانا چاہتا ہے تو اسے کسی بہتر انجام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔

ادھر امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس بات پر قائل ہے کہ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام پر تیزی سے کام کر رہا ہے، اسی تناظر میں اسرائیل امریکا کے ساتھ ممکنہ فوجی اقدامات پر مشاورت کا خواہاں ہے۔

رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو آئندہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران ایران پر حملے کے معاملے پر بات کر سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |
کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

 Dec 21, 2025 12:10 AM |
سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

 Dec 21, 2025 11:31 PM |

متعلقہ

Express News

ایلون مسک سرخرو، عدالت نے تاریخ کا مہنگا ترین تنخواہ پیکج بحال کر دیا

Express News

یوکرین جنگ کے خاتمے کی نئی امید، امریکا نے روس اور یوکرین کو آمنے سامنے بٹھانے کا فیصلہ کر لیا

Express News

پانچ ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر پائلٹ کا انوکھا احتجاج، مسافر حیران

Express News

لندن کی عدالت نے پاکستانی نوجوان کی بہادری پر بڑا انعام دے دیا

Express News

جنوبی افریقہ میں بار پر فائرنگ، 9 افراد ہلاک، 10 زخمی

Express News

مودی پالیسیوں کے خلاف بنگلا دیش میں شدید احتجاج، بھارت مخالف نعرے گونج اٹھے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو