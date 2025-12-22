عمران خان کو قید مگر مریم نواز نے توشہ خانہ سے گاڑی لی اس پر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ علیمہ خان

جو پارٹی لیڈر مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھی نہیں، تحریک تحفظ کانفرنس کے اعلامیے کا علم نہیں

اسٹاف رپورٹر December 22, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

پی ٹی آئی رہنما علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کیس پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی، مریم نواز نے جو گاڑی توشہ خانہ سے لی تھی اس کا وہ جواب نہیں دے پائی تھی اس کا کیا ہوا؟ قانون کا مذاق بنایا ہوا ہے۔

انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے باہر اپنے وکیل فیصل ملک کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بانی نے گزشتہ سال 22 نومبر کو پُرامن احتجاج کی کال دی تھی، میرے اوپر الزام ہے میں نے بانی کا پیغام عوام تک پہنچایا، ہمارے خلاف پولیس والوں کو لاکر گواہی کیلئے کھڑا کیا جاتا ہے، ہمارے خلاف جھوٹی گواہی دینے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے انصاف پاکستان میں اب ختم ہوچکا ہے اچھے ججز بھی ہیں عدلیہ میں لیکن ان کی نہیں سنی جاتی۔

انہوں ںے کہا کہ بانی نے ہمیشہ رول آف لاء کی بات کی ہے، جو جج رول آف لاء کی بات کرتا ہے اسے دبایا جاتا ہے، حقیقت سب کو پتا ہے کیا ہورہا ہے، بانی اور بشری بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس بوگس کیس ہے، توشہ خانہ کیس میں الزام یہ ہے کہ ہار کی قیمت کم لگوائی گئی اور قیمت کم لگانے پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی، مریم نواز نے جو گاڑی توشہ خانہ سے لی تھی اس کا وہ جواب نہیں دے پائی تھی، پاکستان میں قانون کا مذاق بنایا گیا ہے۔

علیمہ خان نے کہا کہ بانی نے پرسوں بھی پیغام بھیجا وہ قوم کیلئے شہادت قبول کریں گے، بانی پی ٹی آئی اڑھائی سال سے جیل میں بیٹھے ہیں، بانی نے ہمیشہ کہا وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے، بانی کو ملک سے جانے کی پیشکش بھی آتی رہیں، جو ججز غلط سزائیں دے رہے ہیں وہ جہاز پکڑ کے ملک سے باہر جاتے ہیں، ہم ان ججز کے نام یاد رکھیں گے۔

علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اے ٹی سی کے جج بھی لگتا ہے کسی پلان کے تحت چل رہے ہیں، میں نے بانی کا پیغام میڈیا کو دیا تھا، ہم میڈیا کے لوگوں کو اپنے گواہ کے طور پر پیش کریں گے، بانی کو ہم نے 11 کتابیں بھیجی تھی جج صاحب نے کہا 9 کتابیں انہیں مل چکی ہیں۔

علیمہ خان نے کہا کہ بانی نے اسٹریٹ موومنٹ کیلئے کے پی لیڈر شپ کو پیغام بھیجا ہے، تحریک تحفظ آئین کی کانفرنس کے اعلامیے کے بارے میں مجھے علم نہیں، بانی پی ٹی آئی 90 فیصد لوگوں کی نمائندگی کررہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں مذاکرات کیے جائیں وہ بانی کے موقف کے ساتھ نہیں، جو پارٹی لیڈر مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھی نہیں۔

فیصل ملک ایڈووکیٹ نے کہا کہ علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کے مقدمے میں کوئی مواد نہیں، ہم نے آج علیمہ خان کی بریت کی درخواست دائر کی ہے، ہماری درخواست کے باوجود آج گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، یہ سارے مقدمات سیاسی انتقامی کارروائی پر مبنی ہیں، ہماری عدالتوں سے درخواست سے وہ انصاف فراہم کریں، استغاثہ کو علیمہ خان کا کیس تیز رفتاری سے چلانے کی جلدی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایک گھنٹے میں قتل کیس حل، اے ایس پی شہربانو نے بھارتی ڈرامے سی آئی ڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

ایک گھنٹے میں قتل کیس حل، اے ایس پی شہربانو نے بھارتی ڈرامے سی آئی ڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

 Dec 22, 2025 05:44 PM |
معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

 Dec 22, 2025 04:07 PM |
سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

 Dec 22, 2025 01:42 PM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو