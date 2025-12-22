جاوید بٹ قتل کیس: جے آئی ٹی نے امیر معصب اور امیر فتح کو قصور وار قرار دے دیا

لاہور:
خواجہ تعریف گلشن عرف طیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کے معاملے میں جے آئی ٹی نے امیر معصب اور امیر فتح کو قصور وار قرار دے دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق جاوید بٹ کے قتل کی جے آئی ٹی ایس پی صدر انویسٹی گیشن کی سربراہی میں کام کررہی تھی، جے آئی ٹی میں ایس پی صدر انویسٹی گیشن میاں معظم، ڈی ایس پی انویسٹی گیشن اچھرہ قمرعباس اور ڈی ایس پی انویسٹی گیشن رائیونڈ شاہزیب شامل ہیں۔
جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق جاوید بٹ کے قتل کی منصوبہ بندی میں امیر معصب کے ساتھ امیر فاتح شامل ہے، مقدمہ میں ایک ملزم عارف بھٹی تاحال منظر عام سے غائب ہے، امیر معصب کے شوٹرز کو ٹاسک دیتے وقت امیر فتح بھی موجود تھا۔
جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق مقدمہ میں امیر معصب کی ضمانت کنفرم ہوچکی ہے، امیر فتح 24 دسمبر تک ضمانت پر ہے، پولیس کی جانب سے عدالت کو امیر فتح کی ضمانت خارج کی درخواست کی جائے گی۔