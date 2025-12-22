پی آئی اے ملازمین نے نجکاری کیخلاف بلاول ہاؤس چورنگی پر احتجاجی مظاہرہ اور علامتی دھرنا دیا

اگر نجکاری ہوئی تو ہم اپنا احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے

اسٹاف رپورٹر December 22, 2025
کراچی:

بلاول ہاؤس چورنگی پر ییپلز یونٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرے کے دوران دھرنا دیا، مظاہرین نے قومی ایئرلائن کی نجکاری کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے۔

میڈیا سے بات چیت میں  صدر پیپلز یونٹی ہدایت اللہ خان نے کہا کہ کراچی پریس کلب پر بھی پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کردی تھی کہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں کی جارہی بلکہ اسے خود خرید رہے ہیں۔

ہم بلاول ہاؤس آکر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو بتانے آئے ہیں کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں۔بلاول بھٹو زرداری چاہیں تو یہ نجکاری رک سکتی ہے۔ہمیں پی آئی اے ملازمین کی پنشن اور ملازمت کی یقین دہانی کرائی جائے۔ ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔

 پی آئی اے کی دیگر تنظیموں کو بھی احتجاج میں دعوت دی ہے۔کنسورشیم میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ایک کنسورشیم نجکاری کی دوڑ سے باہر ہوچکا ہے ۔باقی تین بھی آپس میں متفق نہیں ہیں۔100 ارب روپے کے عوض پی آئی اے کی نجکاری کی اجازت دیکر صرف ساڑھے سات ارب روپے میں اونے پونے بیچنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ نجکاری رکوانے کے لیے لیے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا جائے گا۔پارلیمنٹ اور سی سی آئی سے بھی پی آئی اے کی نجکاری کی منظوری نہیں لی گئی۔نجکاری رکوانے کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو تمام گزارش پیش کی ہیں۔امید ہے اچھی خبر ملے گی۔کل نجکاری نہیں ہوگی اور اچھی خبر آئے گی اگر نجکاری ہوئی تو ہم اپنا احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔
