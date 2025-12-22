27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

محمد سلیم جھنڈیر December 22, 2025
سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق حکومتِ سندھ نے 27 دسمبر 2025 بروز ہفتے کو صوبے بھر میں عام تعطیل کا نوٹی فکیشن جاری کردیا۔

نوٹی فکیشن کے مطابق 27 دسمبر کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر عام تعطیل ہوگی۔ جس کے تحت سندھ بھر میں تمام سرکاری، نیم سرکاری دفاتر اور مقامی ادارے بند رہیں گے۔

واضح رہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے ہر سال ہی بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر صوبے میں عام تعطیل دی جاتی ہے جس کے تحت تعلیمی ادارے، صوبائی حکومت کے ماتحت و مقامی حکومتوں کے ماتحت ادارے بند رہتے ہیں۔

بے نظیر بھٹو کی برسی پر ہر سال پیپلزپارٹی کی جانب سے عوامی اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے جبکہ قائدین اور کارکنان گڑھی خدا بخش میں موجود ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کی قبرور پر حاضری دیتے و فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔
