یکطرفہ اور جانبدارانہ فیصلے کے خلاف یو ایس اوپن جونیئر اسکواش چیمپین شپ سے دستبرداری کے باوجود مقابلوں میں شرکت کرنے والے پاکستانی کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جانے کا امکان ہے۔
عمروں پر شک کی بنیاد پر کھلاڑیوں کی کیٹگریز تبدیل کرنے پر پاکستان اسکواش فیڈریشن نے جاری یو ایس اوپن جونیئر اسکواش چیمپین شپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا مگر پاکستان سے تعلق رکھنے والے بعض کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ کے مختلف ایونٹس میں شرکت کی۔
ان میں سابق عالمی کھلاڑی اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل رہنے والے محب اللہ خان کا پوتا ایان خان بھی شامل ہے۔تاہم، بوائز انڈر 19 ایونٹ میں شریک ایان خان تیسرے راؤنڈ میں ہار کر ایونٹ سے باہر ہو گئے۔
اسی طرح بوائز انڈر 13 ایونٹ میں محمد ارشد برکی بھی شکست کھا بیٹھے۔
گرلز انڈر 15 ایونٹ کے دوسرے راؤنڈ میں زہرہ خان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ فضا خان بھی شکست سے دوچار ہو گئیں۔
البتہ، پشاور کی ماہنور علی اور ان کی بہن سحرش علی نے دیگر کھلاڑیوں کی طرح مقابلوں میں شرکت نہیں کی۔