انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت کو دھول چٹانے والی انڈر 19 ٹیم ورلڈکپ میں فتح کا عزم لیے آج زمبابوے روانہ ہوگی۔
تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ کی فاتح پاکستان انڈر 19 ٹیم آج رات اسلام آباد سے ہرارے روانہ ہوگی۔
ایشیا کپ کی فاتح ٹیم کےساتھ حذیفہ احسان اضافی اسپنر تھے، اب زمبابوے جانے والے اسکواڈ میں اضافی فاسٹ بولر عمرزیب کو حصہ بنایا گیا ہے۔
پاکستانی ٹیم ہرارے میں افغانستان اور زمبابوے کے خلاف سہ ملکی سیریز میں حصہ لےگی جس کا افتتاحی میچ 25 دسمبر کو افغانستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔
پاکستانی ٹیم 27 دسمبر کو ہرارے میں افغانستان کے خلاف پہلا میچ کھیلے گی۔
سہ ملکی سیریز کا فائنل 6 جنوری کو کھیلاجائے گا جس کے بعد پاکستانی ٹیم انڈر 19 ورلڈکپ میں حصہ لےگی جو 15 جنوری سے 6 فروری تک شیڈول ہے۔