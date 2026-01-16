بی بی ایل: اسمتھ کا رن لینے سے انکار، غصہ کرنیوالے بابر اعظم اوور کی پہلی گیند پر آؤٹ

ناراضی کا اظہار کرنے والے بابر اعظم جب 13 ویں اوور میں اسٹرائیک پر آئے تو پہلی گیند پر بولڈ ہوگئے، ویڈیو وائرل

ویب ڈیسک January 16, 2026
facebook whatsup

بِگ بیش لیگ میں آسٹریلیا کے سابق کپتان اسٹیو اسمتھ نے بابر اعظم کے شاٹ پر رن لینے سے انکار کردیا۔ بابر اعظم نے اسمتھ کے انکار پر ناگواری کا اظہار کیا۔

سڈنی تھنڈرز کے خلاف کھیلے گئے میچ میں سڈنی سکسرز کی نمائندگی کرنے والے بابر اعظم نے 11 ویں اوور کی تیسری، چوتھی اور پانچویں گیند ڈاٹ کھیل کر آخری گیند پر رن لینے کی کوشش کی تو دوسرے اینڈ پر موجود اسٹیو اسمتھ نے رن لینے سے  انکار کر دیا۔

وائرل ہونے والی ویڈیو میں اوور ختم ہونے کے بعد جب دونوں کو بات کرتے ہوئے دکھایا گیا تو بابر اعظم نے رن نہ لینے پر ناگواری کا اظہار کیا۔

12 ویں اوور میں اسٹرائیک پر آنے کے بعد اسٹیو اسمتھ نے سڈنی تھنڈرز کے رائن ہیڈلے کو لگاتار چار چھکے مار کر اوور میں 32 رنز بٹورے۔

اسٹیو اسمتھ سے رن نہ لینے پر ناراضی کا اظہار کرنے والے بابر اعظم جب 13 ویں اوور میں اسٹرائیک پر آئے تو نیتھن مک اینڈریو کی پہلی گیند پر بولڈ ہوگئے۔

لیگ کے 37 ویں میچ میں سڈنی سکسرز نے اسٹیو اسمتھ کی 42 گیندوں میں دھواں دار سینچری کی بدولت سڈنی تھنڈرز کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

 Jan 16, 2026 04:54 PM |
بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ

بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ

 Jan 16, 2026 04:46 PM |
کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

 Jan 16, 2026 03:36 PM |

متعلقہ

Express News

نئی دہلی میں شدید آلودگی، صفِ اول کے کھلاڑی کا بھارت میں کھیلنے سے انکار

Express News

ہاکی اولمپئنز کا فیلڈ مارشل اور وزیراعظم سے قومی کھیل کو بچانے کا مطالبہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: انگلینڈ کے پاکستانی نژاد کرکٹرز بھی تاحال بھارتی ویزے سے محروم

Express News

بگ بیش لیگ میں ’سپر سب‘ طرز کا نیا قانون نافذ کرنے کا فیصلہ

Express News

بنگلادیشی کھلاڑیوں کا بائیکاٹ، بی پی ایل کا میچ منسوخ ہونے کا خدشہ

Express News

پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز، سستے ترین ٹکٹس کب سے دستیاب ہوں گے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو