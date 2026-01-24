اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو وٹامن ڈی لینا فوراً ترک کردیں

وٹامن ڈی ہڈیوں اور دیگر جسمانی نظاما کیلئے انتہائی ضروری ہے اور اس کی کمی انسانی صحت کو شدید متاثر کرسکتی ہے لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جس میں وٹامن ڈٰی لینا خطرناک ہوجاتا ہے۔
ذیل میں ایسی علامات درج کی جارہی ہیں:
1) متلی، الٹی یا بھوک کا ختم ہو جانا
2) بہت زیادہ پیاس لگنا اور بار بار پیشاب آنا
3) چکر آنا، کمزوری یا تھکن
4) سر درد یا الجھن / کنفیوژن
5) قبض
6) دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا
7) ہڈیوں یا پٹھوں میں درد
8) خون میں کیلشیم کا بڑھ جانا (Hypercalcemia)، جو گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے
اصل میں وٹامن ڈی چکنائی میں حل ہونے والا وٹامن ہے، یعنی جسم میں جمع ہو سکتا ہے۔
بغیر ٹیسٹ کے یا زیادہ ڈوز (مثلاً 50,000 IU بار بار) لینے سے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اگر یہ مذکورہ بالا علامات ظاہر ہوں تو وٹامن ڈی لینا فوراً بند کردیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
علاوہ ازیں بلڈ ٹیسٹ (25-OH Vitamin D, Calcium) کروائیں اور مستقبل میں صرف ڈاکٹر کے مشورے سے درست خوراک لیں۔