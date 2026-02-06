کراچی، دو مختلف پولیس مقابلوں میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

دونوں ڈاکوؤں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر February 06, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ملزمان کے درمیان دو علیحدہ مبینہ مقابلوں کے دوران دو ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔

دونوں کارروائیاں شہر کے مختلف تھانوں کی حدود میں ہوئیں، جہاں فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔

پہلا واقعہ پاکستان بازار تھانے کی حدود سیکٹر 16 گلشن بہار میں پیش آیا، جہاں پولیس کے مطابق مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم زخمی ہو گیا۔ ایدھی حکام کے مطابق زخمی ملزم کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس نے ملزم کی شناخت صفدر علی کے نام سے کی ہے جس کے قبضے سے ایک پستول اور دیگر سامان برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

دوسرا مقابلہ کیماڑی کے علاقے پاک کالونی میں پرانا گولیمار کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس اور مسلح ملزم کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

ایس ایس پی کیماڑی امجد احمد شیخ کے مطابق پولیس پر فائرنگ کرنے والا ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے ایک رائفل اور پستول برآمد کیے گئے ہیں۔

ایس ایس پی کیماڑی کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے اور اس کی مکمل شناخت اور پس منظر کی چھان بین جاری ہے۔

پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کے خلاف ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔
