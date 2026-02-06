انڈر 19 ورلڈکپ فائنل: بھارت کا انگلینڈ کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ

بھارت نے انڈر 19 ورلڈکپ کے فائنل میں انگلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست رہنے والی ٹیموں کے درمیان ہرارے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔
بھارتی ٹیم کی نگاہیں ریکارڈ چھٹی ٹرافی حاصل کرنے پر مرکوز ہیں جبکہ انگلینڈ 1998 کے بعد اپنا پہلا یوتھ ورلڈ ٹائٹل جیتنے کی کوشش کرے گا۔
بھارت نے سیمی فائنل میں افغانستان کو 7 وکٹ سے زیر کرکے فیصلہ کن معرکے میں جگہ بنائی تھی۔
بھارتی ٹیم نے 311 رنز کا ہدف 9 اوورز پہلے ہی حاصل کرلیا تھا، اس طرح بھارتی ٹیم نے انڈر 19 ورلڈکپ کی تاریخ میں سب سے بڑے ہدف کے کامیاب تعاقب کا ریکارڈ بھی قائم کیا۔
دوسری جانب انگلش ٹیم نے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو 27 رنز سے مات دی تھی، جس میں کپتان تھامس ریو کی شاندار سنچری نمایاں رہی۔
رواں ایونٹ میں انگلینڈ کے بین مائیز 399 اور بھارت کے سوریا ونشی 264 رنز بناکر نمایاں ہیں۔
انگلینڈ کے مینی لمسڈین نے 15 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔
فیصلہ کن معرکے کی پچ کو بیٹرز اور بولرز دونوں کیلیے مناسب قرار دیا جارہا ہے۔