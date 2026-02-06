لاہور میں غیر ملکی سیاح بھی بسنت کے رنگوں میں رنگ گئے

غیر ملکی سیاحوں نے چھتوں، ہوٹلوں اور مخصوص ثقافتی مقامات پر بسنت منائی

آصف محمود February 06, 2026
facebook whatsup
لاہور:

لاہور میں بسنت کی بحالی کے بعد غیر ملکی سیاح بھی اس تہوار میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں۔

شہر کے مختلف علاقوں میں مقیم غیر ملکی شہریوں اور سیاحوں نے گھروں کی چھتوں، ہوٹلوں اور مخصوص ثقافتی مقامات پر بسنت منائی۔ غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد نے اندرون شہر، شاہی قلعہ کے اطراف، بادشاہی مسجد کے نزدیک علاقوں، گلبرگ اور ڈیفنس میں بسنت کے رنگ دیکھے اور مقامی لوگوں کے ساتھ پتنگ بازی کی۔

کیتھڈرل چرچ لاہور کی گراؤنڈ میں بسنت منانے والے ڈیوڈ کا کہنا تھا وہ اپنے ملک میں بسنت مناتے ہیں لیکن پاکستان میں پہلی بار بسنت منارہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی فیملی سمیت یہاں آئے ہیں، بسنت ایک پرامن اور رنگا رنگ تہوار ہے جو لاہور کی ثقافتی شناخت کو اجاگر کرتا ہے۔

ایک اورغیرملکی سیاح ماریا نے پتنگ بازی، روایتی کھانوں اور موسیقی کو خاص طور پر سراہا اور کہا کہ اس طرح کے تہوار مقامی ثقافت کو قریب سے سمجھنے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔کچھ غیر ملکی سیاحوں نے کہا کہ لاہور کے باسیوں کا جوش و خروش، مہمان نوازی اور تہوار کو منانے کا انداز منفرد ہے جبکہ انتظامی اقدامات کے باعث وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ بسنت جیسے تہوار پاکستان کا مثبت اور ثقافتی چہرہ دنیا کے سامنے لانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لاہور کے تاریخی پونچھ ہاؤس میں بھی غیرملکی سیاحوں نے بسنت تقریب میں شرکت کی، مہمانوں نے پتنگ بازی کی اور پونچھ ہاؤس میں بنائی گئی بھگت سنگھ گیلری کا دورہ کیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پنکج ترپاٹھی کی بیٹی کی شوبز میں انٹری، والد کیساتھ پہلی پرفرمانس

پنکج ترپاٹھی کی بیٹی کی شوبز میں انٹری، والد کیساتھ پہلی پرفرمانس

Feb 06, 2026 04:52 PM |
ایپسٹین فائلز میں بھارت کے نامور ہدایت کار کا نام بھی شامل

ایپسٹین فائلز میں بھارت کے نامور ہدایت کار کا نام بھی شامل

Feb 06, 2026 03:20 PM |
فلم بھاگم بھاگ کے سیکوئل سے گووندا کی چھٹی، کس اداکار کو شامل کیا گیا؟

فلم بھاگم بھاگ کے سیکوئل سے گووندا کی چھٹی، کس اداکار کو شامل کیا گیا؟

Feb 06, 2026 12:26 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ بورڈز پرنامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج، ملزم گرفتار

Express News

لاہور؛ بسنت کے دوران پروازوں کو محفوظ رکھنے کیلئے اہم حکم نامہ جاری

Express News

عوامی مینڈیٹ کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اعلان

Express News

بانی پی ٹی آئی نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

کویت: پاکستان نے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت سنبھال لی

Express News

کے-الیکٹرک کے سی ای او مستعفی، جلد نئے سربراہ کی تعیناتی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو