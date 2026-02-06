کراچی:
اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر میں ہفتے کے دوران 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اسٹیٹ بینک سے جاری اعداد وشمار کے مطابق زرمبادلہ کے سرکاری زخائر میں گزشتہ ہفتے کے دوران 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔
اعداد وشمار میں بتایا گیا کہ سرکاری ذخائر کا حجم 30 جنوری کو 16 ارب 15 کروڑ 72 لاکھ ڈالر کی سطح پر آگیا ہے، جس کے بعد سرکاری ذخائر کی مجموعی مالیت 21 ارب 33 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 18 کروڑ 15 لاکھ ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔