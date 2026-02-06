زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر میں 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ

کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 18 کروڑ 15 لاکھ ڈالر کے ذخائر موجود ہیں، اسٹیٹ بینک

کاشف حسین February 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر میں ہفتے کے دوران 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

اسٹیٹ بینک سے جاری اعداد وشمار کے مطابق زرمبادلہ کے سرکاری زخائر میں گزشتہ ہفتے کے دوران 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔

اعداد وشمار میں بتایا گیا کہ سرکاری ذخائر کا حجم 30 جنوری کو 16 ارب 15 کروڑ 72 لاکھ ڈالر کی سطح پر آگیا ہے، جس کے بعد سرکاری ذخائر کی مجموعی مالیت 21 ارب 33 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 18 کروڑ 15 لاکھ ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Feb 07, 2026 12:42 AM |
اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

Feb 06, 2026 11:21 PM |
بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

 Feb 07, 2026 01:01 AM |

متعلقہ

Express News

زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر میں 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ

Express News

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں  میں 4 روز کے بعد قیمت میں بڑی کمی

Express News

تنخواہ دار طبقے کی جانب سے ادا کیے جانیوالے انکم ٹیکس میں اضافہ

Express News

پی آئی اے  کے کرایوں میں خصوصی ڈسکاؤنٹ کا اعلان؛ کن مسافروں کو فائدہ ہوگا؟

Express News

جنوری میں پاکستان کی برآمدات پہلی بار 3 ارب ڈالر سے تجاوز کرگئی

Express News

آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کیلیے 13 ارب کی منظوری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو