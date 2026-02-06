کراچی میں ریلوے ٹریک پر گرنے والے بزرگ معجزانہ طور پر محفوظ، حیران کن ویڈیو سامنے آگئی

بزرگ شہری نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور کنارے پر ہوکر اوندھے منہ لیٹ گئے

اسٹاف رپورٹر February 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو اسکرین گریپ

کراچی میں ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی آمد کے وقت ٹریک پر گرنے والے بزرگ شہری معجزانہ طور پر محفوظ رہے، واقعے کی حیران کن ویڈیو سامنے آگئی۔

تفصیلات کے مطابق ڈرگ روڈ پر ایک بزرگ پلیٹ فارم سے پر گرے اور اسی دوران ٹرین چل پڑی۔ 

بزرگ شہری نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور کنارے پر ہوکر اوندھے منہ لیٹ گئے جس کے بعد انہیں خراش تک نہیں آئی۔

مزید پڑھیں

Express News

سانحہ گل پلازہ، مسجد میں رکھے قرآن پاک معجزانہ طور پر بالکل محفوظ رہے

پھر ٹرین کو روک کر بزرگ کو نکالا گیا تو وہ مکمل محفوظ اور خوش تھے۔

عینی شاہدین کے مطابق اگر بزرگ ذرا سی حرکت کرتے تو ٹرین کے نیچے آسکتے تھے۔ 

ریلوے پولیس کے مطابق ٹرین کو ہنگامی بنیاد پر رکوا کر بزرگ کا پلیٹ فارم پر لایا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Feb 07, 2026 12:42 AM |
اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

Feb 06, 2026 11:21 PM |
بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

 Feb 07, 2026 01:01 AM |

متعلقہ

Express News

امام بارگاہ خودکش دھماکا، حملہ آور سے مبینہ قریبی تعلق پر 4 افراد پشاور سے گرفتار

Express News

اسلام آباد دھماکے پر اظہار یکجہتی، وزیراعظم کا عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

اپوزیشن کا 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کی حمایت

Express News

اسلام آباد؛ امام بارگاہ خودکش بمبار کی شناخت ہوچکی ہے، حکومتی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو