صدر ٹرمپ نے باراک اوباما اور انکی اہلیہ کی نہایت نامناسب تصویر شیئر کردی

صدر ٹرمپ کے اس رویے پر دنیا بھر میں کڑی تنقید کی جا رہی ہے

ویب ڈیسک February 07, 2026
facebook whatsup
صدر ٹرمپ نے باراک اوباما اور ان کی اہلیہ کی نامناسب تصویر شیئر کردی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر باراک اوباما اور سابق خاتونِ اول مشیل اوباما کی نہایت نامناسب ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پرشیئر کردی جس نے ایک نئی بحث کو جنم دیدیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ ویڈیو ایک انتہائی متنازع، انتخابی سازشی پوسٹ کا حصہ تھی جس میں 2020 کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے بے بنیاد الزامات بھی شامل تھے۔

ٹرمپ کی شیئر کی گئی اس ویڈیو کو غیر اخلاقی، نسلی امتیاز پر مبنی اور بدترین رویہ قرار دیا جا رہا ہے۔

ریپبلکن سینیٹر ٹم اسکاٹ نے اسے صدر کی جانب سے دیکھائی جانے والی سب سے زیادہ نسل پرستانہ چیز قرار دیتے ہوئے ویڈیو کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔

اس ویڈیو کے آخری حصے میں باراک اوباما اور ان کی اہلیہ کو ایک جنگل میں نامناسب روپ میں دکھایا گیا ہے۔

اس تصویر میں دو بندروں کی شکلوں کو باراک اوباما اور ان کی اہلیہ کی تصویر سے تبدیل کیا گیا ہے جس پر نہ صرف امریکا بلکہ دنیا بھر میں تنقید کی جا رہی ہے۔
 

نامور ڈیموکریٹ رہنما بھی صدر ٹرمپ کے اقدام پر عدم اعتماد کا اظہارِ کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ہر امریکی خاص طور پر ریپبلکن رہنماؤں کو بھی اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے۔

ابتدائی طور پر وائٹ ہاؤس نے تنقید کو “جعلی غم و غصہ” قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ ایک انٹرنیٹ پر وائرل میم ہے جس میں ٹرمپ کو جنگل کا بادشاہ یعنی شیر اور ڈیموکریٹس کو رعایا کے طور دکھایا گیا۔

تاہم سخت تنقید کے بعد وائٹ ہاؤس نے اپنے ابتدائی مؤقف میں تبدیلی کرتے ہوئے بتایا کہ ویڈیو غلطی سے شیئر کی گئی تھی جسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی متنازع پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکا Black History Month منا رہا ہے اور اوباما ملک کے پہلے سیاہ فام صدر تھے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Feb 07, 2026 12:42 AM |
اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

Feb 06, 2026 11:21 PM |
بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

 Feb 07, 2026 01:01 AM |

متعلقہ

Express News

سعودیہ سمیت متعدد مسلم ممالک کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت؛ تعزیت کا اظہار

Express News

ہنی مون ہوٹل کے کمروں میں خفیہ کیمرے؛ متاثرہ جوڑا معاشرے میں منہ چھپانے پر مجبور

Express News

برطانیہ؛ زیادتی کے بعد خواتین کی برہنہ لاش پھینکنے والے سیریل کلر کو 61 سال قید

Express News

100 کشتیاں، ہزار ایکٹوسٹس؛ ایک اور غزہ امدادی قافلہ اسرائیلی ناکہ توڑنے کیلیے تیار

Express News

امریکا کیساتھ مذاکرات فی الحال ختم؛ ایرانی وزیر خارجہ نے پوری روداد سنا دی

Express News

عمان مذاکرات؛ ایران کا ‘ابتدائی منصوبہ’ امریکا تک پہنچا دیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو