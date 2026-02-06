ورلڈکپ میں گرین شرٹس روشنی بکھیرنے کیلیے تیار، آج پہلے میچ میں نیدرلینڈز سے مقابلہ

کولمبو میں بارش کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور صائم ایوب ٹیم کی امیدوں کا محور ہوں گے

اسپورٹس ڈیسک February 07, 2026
facebook whatsup

بے رنگ ورلڈکپ میں گرین شرٹس روشنی بکھیرنے کیلیے تیار ہیں،ہفتے کو پہلے میچ میں نیدرلینڈز سے مقابلہ ہوگا، کولمبو میں بارش کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور صائم ایوب ٹیم کی امیدوں کا محور ہوں گے۔ کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ ہر میچ کے لیے بہترین کمبی نیشن میدان میں اتارنے کی کوشش ہو گی،اگر کسی سینئر پلیئر بشمول بابر اور فخر زمان کی جگہ نہیں بن رہی ہو تو ہم انھیں نہیں کھلائیں گے۔دوسری جانب اپ سیٹ میں ماہر ڈچ سائیڈ کی قیادت اسکاٹ ایڈورڈز کریں گے ، میکس او ڈاوڈ، باس ڈی لیڈے، لوگن وان بیک جیسے باصلاحیت کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہیں۔

 تفصیلات کے مطابق آئی سی سی ٹوئنٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز ہفتے کو ہو رہا ہے، آف دی فیلڈ تنازعات نے ایونٹ کا رنگ پھیکا کر دیا ہے، کرکٹ سے زیادہ دیگر معاملات زیر بحث ہیں، البتہ پاکستانی ٹیم تمام باتیں بھلا کر اپنے عمدہ کھیل سے شائقین کو تفریح فراہم کرنے کیلیے تیار ہے۔

 کولمبو کے سنہالیز اسپورٹس کلب گرائونڈ پرمہم کا آغاز نیدرلینڈز کے خلاف میچ سے ہوگا، سلمان علی آغا قیادت کریں گے ، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، نسیم شاہ، فخر زمان، محمد نواز، صائم ایوب و دیگر سے اچھی کارکردگی کی توقعات وابستہ ہیں۔

 گزشتہ دونوں باہمی میچز میں گرین شرٹس فاتح رہے ہیں، ہفتے کا مقابلہ موسم سے متاثر ہو سکتا ہے،بارش کا امکان 83 فیصد تک بتایا گیا ہے، اگر میچ منسوخ ہوا تو دونوں ٹیموں کو ایک، ایک پوائنٹ ملے گا جس سے پاکستان کی اگلے مرحلے تک رسائی متاثر ہو گی کیونکہ ٹیم نے بھارت سے مقابلے کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، سپر ایٹ مرحلے تک رسائی کے لیے پاکستان کو نیدرلینڈز، امریکا اور نمیبیا کے خلاف لازمی فتوحات حاصل کرنا ہوں گی۔

 پاکستان اپنا دوسرا میچ 10 فروری کو امریکا کے خلاف کھیلے گا ، آخری گروپ مقابلہ 18 فروری کو نمیبیا کے خلاف ہوگا،امریکا کے خلاف میچ بھی آسان نہیں کیونکہ گزشتہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نوآموز ٹیم پاکستان کو شکست دے چکی ہے، ٹورنامنٹ میں لیگ اسپنر ابرار احمد پاکستان کے اہم ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں ، وہ گزشتہ ایک سال کے دوران نمایاں وکٹ ٹیکر رہے ہیں، سری لنکا کی سست پچز ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: کمنٹری پینل کا اعلان، کئی پاکستانی اسٹارز شامل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کا بھارت کیخلاف بائیکاٹ، سری لنکا کی فیصلے پر نظرثانی کی درخواست

اسی طرح حالیہ عرصے میں فارم متاثر ہونے کے باوجود فخر زمان کا تجربہ بھی ٹیم کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے، پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم یہاں 15 رکنی اسکواڈ کے ساتھ آئے ہیں اور میدان میں بہترین پلیئنگ الیون کو اتاریں گے، اگر کوئی سینئر پلیئر بشمول بابر اعظم اور فخر زمان ٹیم کمبی نیشن میں شامل نہیں ہو رہے ہوئے تو انھیں بھی نہیں کھلائیں گے، جو ٹیم کیلیے بہتر ہوا ہم وہی کریں گے۔

پلیئرز کا انتخاب کارکردگی اور حکمت عملی کے مطابق کیا جائے گا۔ کپتان نے کہا کہ بابر ان کنڈیشنز میں ٹیم کے لیے اہم کھلاڑی ہیں اور وہ اپنے اسٹرائیک ریٹ کو بہتر بنانے پر مسلسل کام کر رہے ہیں، ٹیم پر ابتدائی میچز کا دبائو نہیں ، ہر میچ جیتنے کی کوشش کی جائے گی۔

سلمان نے مزید کہا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی اور کھلاڑی مکمل طور پر تیار ہیں ، موسم ٹیم کے کنٹرول میں نہیں تاہم کارکردگی پر توجہ دینا ضروری ہے۔ دوسری جانب نیدرلینڈز کو اپ سیٹ کرنے والی ٹیموں میں شمار کیا جاتا ہے، ماضی میں یہ ٹیم بڑے حریفوں کو شکست دے چکی ہے۔

 اس میں تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑیوں کا متوازن امتزاج موجود ہے، نیدرلینڈز کے کپتان اسکاٹ ایڈورڈز  کو میکس او ڈاوڈ، باس ڈی لیڈے، لوگن وان بیک اور پال وان میکرین جیسے سینئر کرکٹرز کا ساتھ حاصل ہے،ٹیم اگر بارش کی صورت میں ایک پوائنٹ حاصل کر لے اور امریکا اور نمیبیا کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو 5 پوائنٹس حاصل کر سکتی ہے، جس کے بعد فیصلہ نیٹ رن ریٹ پر کرنا پڑے گا۔

کولمبو کی پچ بیٹنگ کے لیے سازگار سمجھی جاتی ہے ، ابتدائی اوورز میں فاسٹ بولرز کو مدد ملے گی بعد میں بیٹنگ نسبتا آسان ہو جاتی ہے، اس گرائونڈ پر پہلی اننگز کا اوسط اسکور عموما 160 سے 170 رنز کے درمیان رہتا ہے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Feb 07, 2026 12:42 AM |
اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

Feb 06, 2026 11:21 PM |
بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

 Feb 07, 2026 01:01 AM |

متعلقہ

Express News

انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی مداخلت، اہم عہدے داروں کے استعفے کا مطالبہ

Express News

پاکستان کیخلاف میچ سے قبل، نیدر لینڈز کے اوپنر کا بڑا بیان

Express News

قومی کرکٹر حسن علی بھی بسنت کے رنگوں میں رنگ گئے، پتنگ اڑاتے ہوئے ویڈیو وائرل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: کمنٹری پینل کا اعلان، کئی پاکستانی اسٹارز شامل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلیا کو پیٹ کمنز کے بعد ایک اور بڑا دھچکا، اہم بولر سے محروم

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کا بھارت کیخلاف بائیکاٹ، سری لنکا کی فیصلے پر نظرثانی کی درخواست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو