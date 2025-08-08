امریکی مالی کا اُگایا سورج مکھی عالمی ریکارڈ کے قریب

امریکا کے ایک مالی کا اُگایا گیا سورج مکھی کا پودا عالمی ریکارڈ بنانے کے قریب پہنچ گیا۔
امریکی ریاست انڈیانا کے شہر فورٹ وین سے تعلق رکھنے والے ایلکس بیبچ کے سورج مکھی کے پھول نے گزشتہ ہفتے 26 فٹ اور 8 انچز کی لمبائی تک پہنچ کر امریکا کا قومی ریکارڈ توڑا تھا۔
ایلکس کا کہنا تھا کہ ان کے پودے کے سائز اضافہ جاری ہے اور گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے سے فُٹ بھر کی دوری پر ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 2014 میں جرمنی میں اگائے گئے 30 فٹ اور 1 انچ کے سورج مکھی کے پاس تھا۔
فورٹ وین کی شہری حکومت ایلکس کو پھول کی حفاظت کے لیے چیری پِکر فراہم کر کے ورلڈ ریکارڈ بنانے میں مدد کر رہی ہے۔