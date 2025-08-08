لاہور: معروف اینکر اور میزبان اقرار الحسن نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں اپنی ذاتی زندگی پر کھل کر بات کی جس میں انہوں نے پہلی بار تینوں بیویوں کے بارے میں کھل کر گفتگو کی۔
پوڈکاسٹ میں گفتگو کے دوران اقرار الحسن نے اپنی پہلی محبت اور بیوی قرۃ العین اقرار کی خوبیوں کو دل سے سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئنی نے مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا اور میری ہر خواہش کو اپنایا
اقرار الحسن نے مزید کہا کہ آئنی (قرۃ العین) کی ہرعادت خوبصورت ہے، اُس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ سب کا خیال رکھتی ہے اور اس کا دل بہت بڑا ہے۔ میں اسے بہت چاہتا ہوں۔
انھوں نے مزید کہا کہ کل میں عروسہ (دوسری اہلیہ) سے بات کر رہا تھا کہ آئنی کتنی مکمل اور بے عیب شخصیت ہے اور یہ بات خود عروسہ نے کہی کہ آئنی ایک بہترین انسان ہے۔
اقرار الحسن نے مزید کہا کہ میری بیویاں ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہیں، یہ ہمارے گھر کا معمول ہے۔
انھوں نے مزید بتایا کہ میری دو بیویاں (عروسہ اور آئنی) ساتھ رہتی ہیں تو ان کا تعلق قدرتی طور پر گہرا ہے جبکہ تیسری اہلیہ فرح کا مزاج کچھ مختلف ہے۔ میں اس کے ساتھ لنچ کرتا ہوں، وقت گزارتا ہوں اور پھر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ہمارا رشتہ بھی محبت اور سمجھ بوجھ پر مبنی ہے۔
سوشل میڈیا صارفین نے اس انٹرویو پر مثبت تبصرے کیے اور اقرار الحسن کی اس دیانت داری، عاجزی اور جذباتی انداز کو بے حد سراہا۔