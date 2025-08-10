برازیل کی گائے نے تین دن میں 343 لیٹر دودھ دے کر ریکارڈ قائم کردیا

ویسے تو عمومی طور پر گائے ایک دن میں 12 سے 35 لیٹر دودھ دیتی ہے تاہم ایک گائے 3 دن میں ریکارڈ مقدار میں دودھ دے کر عالمی ریکارڈ قائم کردیا ہے۔
یہ واقعہ برازیل میں پیش آیا جہاں گائے نے تین دن میں 343 لیٹر دودھ دے کر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔
یومیہ کے حساب سے اگر تقسیم کیا جائے تو یہ اوسطاً روزانہ تقریباً 114 لیٹر دودھ بنتا ہے جو عام ڈیری گایوں کی پیداوار سے کئی گنا زیادہ ہے۔
یہ کارنامہ نہ صرف گائے کی جینیاتی خوبیوں بلکہ بہترین خوراک، دیکھ بھال اور فارمنگ ٹیکنالوجی کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے۔
اس قسم کی زیادہ دودھ دینے والی گایوں کو عموماً ہائی پروڈکشن بریڈز جیسے ہولسٹین نسل سے جوڑا جاتا ہے۔