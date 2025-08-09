ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل، رواں برس ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق شہریوں تعداد 57 ہوگئی

کراچی:
ڈسٹرکٹ کیماڑی ماڑی پور گریکس جمعرات بازار کے قریب ڈاکوؤں نے کار سوار کو پیسوں کا تھیلا چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کردیا جبکہ ڈاکو نئی 125 موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہوگئے جس پر پولیس کے مونو گرام والی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق ماڑی پور گریکس جمعرات بازار کے قریب موٹر سائیکلوں پر سوار ڈاکوؤں نے نقدی چھیننے کے دوران مزاحمت پر ایک شخص کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا جسے چھیپا کے رضا کارں نے انتہائی تشویش ناک حالت میں فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔
ریسکیو حکام کے مطابق مقتول کی شناخت 48 سالہ جمیل حسین بنگش کے نام سے ہوئی، جنہیں سر پر گولی لگی تھی۔
ڈی ایس پی ماڑی پور ملک نواز نے بتایا کہ مقتول منی ایکسچینج میں کام کرتا ہے جن کی کار میں پیسوں کے دو تھیلے تھے اور وہ گھر کے قریب گاڑی پارک کر رہا تھا کہ اس دوران 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکوؤں نے ان سے رقم کا ایک تھیلا چھین لیا اور اس دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جمیل شدید زخمی ہوگیا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ واردات کے بعد ڈاکو فرار ہو رہے تھے کہ عوام نے ان کا تعاقب کیا اور اس دوران ڈاکوؤں کی ایک موٹر سائیکل سلپ ہو کر گر گئی جس سے وہ موقع پر چھوڑ کر فرار ہوگئے اور اس دوران چھینے گئے تھیلے سے کچھ رقم بھی گری تھی جو موقع سے ملی ہے۔
ملک نواز نے بتایا کہ ڈاکوؤں کی چھوڑی گئی نئی 125 موٹر سائیکل جس پر صرف پولیس کے مونو گرام والی نمبر پلیٹ لگی ہے اور اس پر دانیال بھی لکھا ہوا ہے، پولیس نے موٹرسائیکل قبضے میں لے لی ہے اور اس کے انجن اور چیسز نمبر کی مدد سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔
پولیس افسر کے مطابق موقع پر موجود افراد نے بتایا کہ 4 ڈاکوؤں میں سے ایک نے پولیس جیسی شرٹ پہنی ہوئی تھی تاہم فوری طور پر چھینی گئی رقم کا تعین نہیں ہوسکا۔
مقتول کے ورثا کا کہنا تھا کہ جمیل حسین 5 بچوں کا باپ تھا اور طارق روڈ پر منی ایکسچینج میں کام کرتا تھا، انہیں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گھر کے قریب رقم چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کا نشانہ بنایا، شبہ ہے کہ ڈاکو ان کے تعاقب میں آئے تھے۔
پولیس کے مطابق ڈاکو جس راستے فرار ہوئے ہیں وہاں پر نصب کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے اور فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔