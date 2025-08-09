ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل، رواں برس ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق شہریوں تعداد 57 ہوگئی

مقتول منی ایکسچینج میں کام کرتا ہے جن کی کار میں پیسوں کے دو تھیلے تھے، ڈی ایس پی ماڑی پور ملک نواز

منور خان August 09, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

ڈسٹرکٹ کیماڑی ماڑی پور گریکس جمعرات بازار کے قریب ڈاکوؤں نے کار سوار کو پیسوں کا تھیلا چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کردیا جبکہ ڈاکو نئی 125 موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہوگئے جس پر پولیس کے مونو گرام والی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ماڑی پور گریکس جمعرات بازار کے قریب موٹر سائیکلوں پر سوار ڈاکوؤں نے نقدی چھیننے کے دوران مزاحمت پر ایک شخص کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا جسے چھیپا کے رضا کارں نے انتہائی تشویش ناک حالت میں فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق مقتول کی شناخت 48 سالہ جمیل حسین بنگش کے نام سے ہوئی، جنہیں سر پر گولی لگی تھی۔

ڈی ایس پی ماڑی پور ملک نواز نے بتایا کہ مقتول منی ایکسچینج میں کام کرتا ہے جن کی کار میں پیسوں کے دو تھیلے تھے اور وہ گھر کے قریب گاڑی پارک کر رہا تھا کہ اس دوران 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکوؤں نے ان سے رقم کا ایک تھیلا چھین لیا اور اس دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جمیل شدید زخمی ہوگیا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ واردات کے بعد ڈاکو فرار ہو رہے تھے کہ عوام نے ان کا تعاقب کیا اور اس دوران ڈاکوؤں کی ایک موٹر سائیکل سلپ ہو کر گر گئی جس سے وہ موقع پر چھوڑ کر فرار ہوگئے اور اس دوران چھینے گئے تھیلے سے کچھ رقم بھی گری تھی جو موقع سے ملی ہے۔

ملک نواز نے بتایا کہ ڈاکوؤں کی چھوڑی گئی نئی 125 موٹر سائیکل جس پر صرف پولیس کے مونو گرام والی نمبر پلیٹ لگی ہے اور اس پر دانیال بھی لکھا ہوا ہے، پولیس نے موٹرسائیکل قبضے میں لے لی ہے اور اس کے انجن اور چیسز نمبر کی مدد سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔

پولیس افسر کے مطابق موقع پر موجود افراد نے بتایا کہ 4 ڈاکوؤں میں سے ایک نے پولیس جیسی شرٹ پہنی ہوئی تھی تاہم فوری طور پر چھینی گئی رقم کا تعین نہیں ہوسکا۔

مقتول کے ورثا کا کہنا تھا کہ جمیل حسین 5 بچوں کا باپ تھا اور طارق روڈ پر منی ایکسچینج میں کام کرتا تھا، انہیں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گھر کے قریب رقم چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کا نشانہ بنایا، شبہ ہے کہ ڈاکو ان کے تعاقب میں آئے تھے۔

پولیس کے مطابق ڈاکو جس راستے فرار ہوئے ہیں وہاں پر نصب کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے اور فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
