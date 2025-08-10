تونسہ شریف، پُراسرار بیماری میں مبتلا تین کمسن بھائیوں میں سے دو دم توڑ گئے، تیسرا زیر علاج

لاہور:
تونسہ شریف میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں تین کمسن بھائی اچانک پرسرار طور پر بیمار ہو گئے۔
دو سالہ گل محمد اور ایک سالہ معین الدین دم توڑ گئے، جبکہ ایک اور بھائی تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیرِ علاج ہے۔
والد کا الزام ہے کہ میرے بچوں کو زہر دیا گیا، جبکہ اسپتال انتظامیہ کے مطابق تینوں بچوں کو بظاہر پیٹ کے مرض میں مبتلا بتایا گیا تھا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور ڈی پی او ڈیرہ فوری طور پر ٹی ایچ کیو تونسہ پہنچے، جہاں انہوں نے متاثرہ والد سے ملاقات کی اور جاں بحق بچوں کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اصل حقائق میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئیں گے۔