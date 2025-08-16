پشاور؛ کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں گرفتار سینئرآڈیٹر کو جیل بھیج دیا گیا

منقولہ وغیر منقولہ اثاثوں کے ساتھ ساتھ  ملزم کے اکاونٹس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن  بھی ہوئی ہے، تفتیشی افسر

شاہد حمید August 16, 2025
فوٹو: فائل
پشاور:

خصوصی احتساب عدالت نے کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں گرفتار اکاؤنٹ جنرل آفس کے سینئر آڈیٹر رادی اللہ کو تفتیش مکمل ہونے کے بعد 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

پشاور کی احتساب عدالت کے جج محمد ظفر خان نے سماعت کی جہاں ملزم کو پیش کیا گیا، اس دوران عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم رادی اللہ اکاؤنٹ جنرل آفس میں سینیٹر آڈیٹر ہیں اور ان کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے بھی نکل  آئے ہیں۔

عدالت کو بتایا گیا کہ منقولہ وغیر منقولہ اثاثوں کے ساتھ ساتھ  ملزم کے اکاونٹس  میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن  بھی ہوئی ہے۔

تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سے تفتیش مکمل ہوئی ہے لہٰذا مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔

احتساب عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد ملزم کو 14روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

واضح رہے کہ اپر کوہستان اسکینڈل میں 40 ارب سے زائد رقم قومی خزانے سے ترقیاتی اسکیموں کے نام پر نکالی گئی،  مذکورہ اسکینڈل میں سی اینڈ ڈبلیو، اکاؤنٹس آفس، نیشنل بینک داسو  کے ملازمین اور دیگر پرائیویٹ ٹھکیدار اور نجی تعمیراتی فرمز اور کمپنیوں کے لوگ شامل ہیں۔
