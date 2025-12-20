عالمی اشتراک سے تیار مقالہ آئی سی اے اے آئی سی–2025 کا بیسٹ پیپر ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب

کانفرنس کے دوران ذمہ دارانہ اے آئی اور جدید کمپیوٹنگ سسٹمز پر مبنی 30 سے زائد پیئر ریویو تحقیقی مقالے پیش کیے گئے

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup

عالمی اشتراک سے تیار تحقیقی مقالہ آئی سی اے اے آئی سی–2025 کا بیسٹ پیپر ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔

سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی (ایس ایم آئی یو) کے تیسرے گلوبل ریسرچ کانگریس (جی آر سی–2025) کے دوران منعقدہ پہلی بین الاقوامی کانفرنس برائے ایڈوانسز اِن آرٹیفیشل انٹیلی جنس اینڈ کمپیوٹنگ (ICAAIC-2025) میں مصنوعی ذہانت کے نظامی انجینئرنگ سے متعلق ایک بین الاقوامی سطح پر مشترکہ تحقیقی مطالعے نے بہترین پیپر ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔

ایوارڈ حاصل کرنے والا مقالہ “AI Systems Engineering: A Systematic Review of Process Models, Architectural Patterns, and Emerging Challenges (2019–2025)” کے عنوان سے پیش کیا گیا جس کے مصنفین میں حمزہ علی (این ای ڈی یونیورسٹی، کراچی)، ڈگلس سیلز الویز امانتے (فیڈرل یونیورسٹی آف لاوراس، برازیل اور یونیورسٹی آف موڈینا اینڈ ریجیو ایمیلیا، اٹلی)، عبید اللہ (لاجیسیل سروسز ایل ایل سی، امریکا) اور ڈاکٹر امتیاز حسین (ایس ایم آئی یو) شامل ہیں۔

یہ تحقیق عالمی اشتراک، جامع تجزیے اور اے آئی انجینئرنگ کے اہم چیلنجز جیسے اعتماد پذیری، ویریفیکیشن، ڈیٹا گورننس اور جنریٹو اے آئی سے وابستہ خطرات پر مضبوط سائنسی جانچ کی وجہ سے نمایاں رہی۔

ICAAIC-2025 کی میزبانی “سماجی بھلائی کے لیے اخلاقی کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت” کے موضوع کے تحت کی گئی جس میں دس سے زائد ممالک کے محققین نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران ذمہ دارانہ اے آئی اور جدید کمپیوٹنگ سسٹمز پر مبنی 30 سے زائد پیئر ریویو تحقیقی مقالے پیش کیے گئے۔

دوسری جانب جی آر سی–2025 نے ماہرینِ تعلیم، پالیسی سازوں، صنعت کے نمائندوں اور طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ سندھ کے وزیر برائے جامعات و بورڈز محمد اسماعیل راہو نے ایس ایم آئی یو کی تعلیمی ترقی کو سراہتے ہوئے یونیورسٹی کو مشورہ دیا کہ کانگریس کے اہم نتائج باضابطہ طور پر سندھ حکومت کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ انہوں نے قائداعظم محمد علی جناح کے مادرِ علمی کے طور پر ایس ایم آئی یو کے تاریخی کردار کو بھی اجاگر کیا۔

یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب سہرائی نے بہترین پیپر ایوارڈ کے حصول پر محققین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز عالمی سطح پر مؤثر اور اخلاقی اے آئی تحقیق میں یونیورسٹی کی بڑھتی ہوئی شناخت کا مظہر ہے, انہوں نے بتایا کہ جی آر سی–2025 میں 400 سے زائد مقالے موصول ہوئے جن میں سے 228 پیئر ریویو تحقیقی مطالعات پیش کیے گئے۔

ڈاکٹر امتیاز حسین نے پوری ٹیم کی جانب سے وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب سہرائی اور سندھ کے وزیر برائے جامعات و بورڈز محمد اسماعیل راہو کے ہاتھوں یہ ایوارڈ فخر کے ساتھ وصول کیا جو پاکستان کی اے آئی کمیونٹی کے لیے باعثِ افتخار قرار دیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

 Dec 20, 2025 10:53 PM |
جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 20, 2025 08:16 PM |
سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

 Dec 20, 2025 07:27 PM |

متعلقہ

Express News

صدرمملکت آصف زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے

Express News

محکمہ موسمیات کی اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

پنجاب پولیس کی راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کامیابی، 3 مغوی بازیاب

Express News

وفاقی حکومت پر خیبرپختونخوا کے 4 کھرب واجب الادا ہیں، مشیر خزانہ

Express News

کراچی؛ مختلف علاقوں میں ٹریلر اور ٹرک نے 2 افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیے، نوعمر لڑکا زخمی

Express News

پی ٹی آئی رہنماؤں کو ایک اور کیس میں 10،10 سال قید کی سزا سنا دی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو