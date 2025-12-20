کراچی، واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار سے جینے کا حق چھین لیا

متوفی کی شناخت اور فرار ہونے والے ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، پولیس

منور خان December 21, 2025
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس
کراچی:

شہر قائد میں واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار سے جینے کا حق چھین لیا جہاں سائٹ ایریا حبیب بینک چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کر کچل دیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔

ریسکیو حکام نے بتایا کہ واٹر ٹینکر کے کچلنے سے جاں بحق شہری کی لاش ایدھی کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کی۔

ریسکیو حکام نے بتایا کہ فوری طور پر متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی جس کی عمر 30 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔

سائٹ اے پولیس کا کہنا تھا کہ ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا تاہم پولیس نے واٹر ٹینکر اور متوفی کی موٹر سائیکل کو اپنے قبضے میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ متوفی کی شناخت اور فرار ہونے والے ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

 Dec 20, 2025 10:53 PM |
جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 20, 2025 08:16 PM |
سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

 Dec 20, 2025 07:27 PM |

متعلقہ

Express News

صدرمملکت آصف زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے

Express News

محکمہ موسمیات کی اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

پنجاب پولیس کی راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کامیابی، 3 مغوی بازیاب

Express News

وفاقی حکومت پر خیبرپختونخوا کے 4 کھرب واجب الادا ہیں، مشیر خزانہ

Express News

کراچی؛ مختلف علاقوں میں ٹریلر اور ٹرک نے 2 افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیے، نوعمر لڑکا زخمی

Express News

پی ٹی آئی رہنماؤں کو ایک اور کیس میں 10،10 سال قید کی سزا سنا دی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو