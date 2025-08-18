کے ایم سی گریڈ 18 کی خاتون افسر کی سابق ڈرائیور شوہر کیخلاف مقدمے کی درخواست

وسیم خان نے بلیک میل کر کے مجھ سے شادی کی، کرپشن اور دو نمبر کام نہ کرنے پر اختلافات ہوئے، مقدمہ درج کیا جائے، خاتون

کورٹ رپورٹر August 18, 2025
facebook whatsup
کراچی:

کے ایم سی کی گریڈ 18 کی آفیسر نے اپنے سابقہ شوہر کے خلاف مقدمے کے لیے سٹی کورٹ میں درخواست دائر کردی۔

ریحانہ یاسین نے اپنے وکیل کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ کے ایم سی کے ڈرائیور وسیم خان نے 2024ء میں بلیک میل کر کے مجھ سے شادی کی، کرپشن اور دو نمبر کام نہ کرنے پر اختلافات ہوئے، وسیم خان نے 2025ء میں مجھے طلاق دےدی۔

درخواست گزار کے مطابق طلاق کے بعد وسیم خان مجھے اور میرے اہل خانہ کو ہراساں کررہا ہے، وسیم خان اور اس کی پہلی بیوی رابعہ کامران بیگ 50 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جب کہ اہل خانہ کو بھی دھمکیاں دی جارہی ہیں، سول لائن پولیس کو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو