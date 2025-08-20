عالمی و مقامی مارکیٹ میں سونا سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

کراچی:
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 14ڈالر کی کمی سے 3ہزار 325ڈالر کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بدھ کو بھی سونے کی قیمتوں میں کمی کا رحجان رہا۔
مقامی سطح پر 24قیراط کا حامل فی تولہ سونے کی قیمت 1400روپے کی کمی سے 3لاکھ 55ہزار 200روپے کی سطح پر آگئی اور فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 1201روپے گھٹ کر 3لاکھ 04ہزار 526روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت 96روپے کی کمی سے 3ہزار 935روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت بھی 92روپے کی کمی سے 3ہزار 373روپے کی سطح پر آگئی۔