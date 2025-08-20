کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

شہریوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے، صوبائی اور بلدیاتی ادارے نکاسی آب کا عمل تیز کریں، کراچی چیمبر کا حکام کو خطوط

احتشام مفتی August 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل/رائٹرز
کراچی:

کراچی چیمبر نے بارش کے بعد شہر کی زبوں حالی پر وزیر اعلیٰ سندھ، مئیر کراچی، کمشنر اور چیف سیکریٹری کو ہنگامی خطوط ارسال کردیے ہیں اور فوری مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔

وزیراعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام کو لکھے گئے خط میں کراچی چیمبر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی میں مون سون کے ابتر حالات سے نمٹنے کے لیےصوبائی حکومت کو مشترکہ حکمت عملی اپنانی ہوگی۔

خط میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے، صوبائی اور بلدیاتی ادارے نکاسی آب کے عمل کو تیز کریں۔

صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا کہ مون سون بارشوں کی تباہی سے تجارتی سرگرمیوں میں خلل پڑ چکا ہے، کراچی میں منظور کالونی نالہ، گجر نالہ اور لیاری نالہ میں صفائی کے عمل کو مؤثر اور تیزتر بنایا جائے۔

انہوں نے کہا کہ فعالیت اور بروقت اقدامات سے ہی شہر میں مون سون بارشوں کے چیلنجز سے نمٹا جاسکتا ہے۔

صدر کراچی چیمبر نے کہا کہ صفائی مہم کا آغاز ان مقامات سے ہونا چاہیے جہاں بارش کا پانی اورسیوریج نالوں میں داخل ہوتا ہے، ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی رسپانس ٹیموں کو ہر جانب فعال کرنا ہوگا۔

خط میں کہا گیا ہے کہ مون سون اسپیل کے لیےناکافی تیاری اور حالات کنٹرول کرنے کے ردعمل میں تاخیر سے صورت حال ابتر ہوئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو