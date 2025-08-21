نورا فتیحی جیسی دِکھنے کیلیے 3 گھنٹے ورزش کرو؛ بیوی شوہر کی شکایت لیکر تھانے پہنچ گئی

اگر ورزش نہ کروں تو شوہر کھانا نہیں دیتا

ویب ڈیسک August 21, 2025
facebook whatsup
3
نورا فتیحی کی طرح اسمارٹ بننے کے لیے شوہر نے بیوی کو 3 گھنٹے ورزش کرنے پر دباؤ ڈالا

بھارت میں بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر تھانے پہنچ گئی جسے سُن کر پولیس اہلکار بھی مسکرا اُٹھے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اپنی نوعیت کا یہ دلچسپ و عجیب واقعہ شہر غازی آباد کے ایک نواحی علاقے میں پیش آیا۔

بیوی نے تھانے میں شکایت درج کرائی کہ اس کا شوہر روزانہ تین تین گھنٹے ورزش کرواتا ہے تاکہ وہ نورا فتحی جیسی اسمارٹ اور خوبصورت نظر آئے۔

پولیس کو بیان میں خاتون نے بتایا کہ میرا شوہر فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہے اور مجھے سخت مشقت والی ورزشیں کرواتا ہے۔

بیوی نے پولیس کو مزید بتایا کہ میرا شوہر نورا فتیحی کا بہت بڑا مداح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ڈانسر نورا فتیحی جیسی دکھائی دوں۔

پولیس کو بیان میں خاتون نے مزید بتایا کہ ورزش نہ کرنے پر میرا شوہر مجھے کھانا نہیں دیتا اور کئی کئی گھنٹے بھوکا رکھتا ہے۔

خاتون نے یہ بھی الزام لگایا کہ میرے سسرالی جہیز اور پیسوں کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور بات نہ مانو تو ہراساں کرتے ہیں۔

پولیس نے شوہر سمیت سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس دینی پڑتی ہے

Express News

75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار، بیوی سے طلاق کا مطالبہ کردیا

Express News

56 برس قبل کھوئی انگوٹھی مالک کو واپس مل گئی

Express News

مصر میں دھوم مچانے والی خاتون ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا

Express News

شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے

Express News

250 دوڑوں میں حصہ لینے والی 97 سالہ خاتون نے بڑا اعزاز نام کر لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو