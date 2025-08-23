باڈی بلڈر اعجاز احمد نے وطن عزیز کا نام روشن کردیا

باڈی بلڈر اعجاز احمد کا تعلق خیبرپختونخوا پولیس سے ہے۔

احتشام بشیر August 23, 2025
facebook whatsup

خیبرپختونخوا کے باڈی بلڈر اعجاز احمد نے وطن عزیز کا نام روشن کردیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے نامور باڈی بلڈر اعجاز احمد نے تھائی لینڈ میں ہونے والی 57ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ 2025 میں شاندار کامیابی حاصل کرلی۔

خیبرپختونخوا پولیس سے تعلق رکھنے والے باڈی بلڈر اعجاز احمد نے ماسٹر کلاس کیٹیگری میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔

یہ پاکستان کے لیے اس ایونٹ میں دوسرا سونے کا تمغہ ہے۔

آئی جی خیبرپختونخوا ذوالفقار حمید نے گولڈ میڈل جیتنے والے پولیس اہلکار کو خراج تحسین پیش کیا۔

ذوالفقار حمید نے کہا کہ خیبرپختونخوا پولیس کے جوان ملک عزیز کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ ہر پلیٹ فارم پر ملک کا نام روشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ہوگن کی موت طبی غلطی کے باعث ہوئی؟ تفتیش نئے رخ پر

Express News

من پسند افراد کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے نام پر گراؤنڈز بانٹے جارہے ہیں، صدر کی سی ایس اے

Express News

بلدیہ عظمیٰ پر کراچی میں کھیلوں کے میدان کی بندر بانٹ کا الزام

Express News

ٹوکیو: ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کا چھ رکنی دستہ شریک ہوگا

Express News

قائمہ کمیٹی: پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران پر شہلا رضا کے سنگین الزامات

Express News

قومی ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے پر کرکٹر سندھ ہائیکورٹ پہنچ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو