ڈکی بھائی کا جوئے کی ایپ کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، عدالت سے بڑا فیصلہ آگیا

یوٹیوبر ڈکی بھائی کو ویڈیوز میں جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے

ویب ڈیسک August 23, 2025
یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں پانچ روز کی توسیع کردی گئی۔

رپورٹ کے مطابق یوٹیوبر ڈکی بھائی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے کیس پر سماعت کی۔

جوئے کی ایپ کو پروموٹ کرنے کے معاملے پر نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی کی جانب سے یوٹیوبر کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔

عدالت نے انوسٹی گیشن ایجنسی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں پانچ روز کی توسیع کردی۔ 

یاد رہے کہ یوٹیوبر ڈکی بھائی پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں جوئے کی ایپس کو پروموٹ کیا ہے۔ 
