عباسی شہید اسپتال میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ڈاکٹرز سراپا احتجاج

تین دن میں مطالبات پورے نہ ہوئے تو KMC ہیڈ آفس پر دھرنا دیں گے، احتجاجی ڈاکٹرز

اسٹاف رپورٹر August 23, 2025
facebook whatsup
کراچی:

عباسی شہید اسپتال میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ڈاکٹرز سراپا احتجاج بن گئے۔

احتجاجی ڈاکٹرز نے تین دن کا الٹی میٹم دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو کے ایم سی بلڈنگ کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماتحت سب سے بڑے عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر درجنوں پوسٹ گریجویٹس اور ہاؤس آفیسرز نے او پی ڈیز کا بائیکاٹ برقرار رکھا۔

ڈاکٹرز کے مطابق پوسٹ گریجویٹس کو گزشتہ ایک ماہ سے جبکہ ہاؤس آفیسرز کو تین ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ چیئرمین ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ ڈاکٹر محبوب نوناری کا کہنا ہے کہ عباسی شہید اسپتال میں ہر سال نئے آنے والے ہاؤس آفیسرز کو چھ ماہ تک تنخواہوں سے محرومی کا سامنا رہتا ہے۔

کے ایم سی کے ڈاکٹرز کی تنخواہیں سندھ حکومت کے ڈاکٹروں سے کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ گریجویٹس کو کل تنخواہیں تو ملی ہیں لیکن اس میں اضافہ شامل نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر محبوب نوناری نے تین دن کا الٹی میٹم دیتے ہوئے خبردار کیا کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ڈاکٹرز کے ایم سی بلڈنگ کے باہر احتجاج کریں گے۔

صدر وائی ڈی اے عباسی شہید اسپتال ڈاکٹر شہریار نے کہا کہ سندھ حکومت کے برابر تنخواہوں کی منظوری تو مل گئی ہے لیکن ابھی تک ڈاکٹرز کو ادائیگی نہیں کی جارہی، آخر اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟۔

ادھر ایم ایس عباسی شہید اسپتال ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ پوسٹ گریجویٹس کی تنخواہیں تعطیلات کے باعث تاخیر کا شکار ہوئیں جبکہ نئے ہاؤس آفیسرز کی ڈاکیومنٹیشن میں ایک سے دو ماہ لگتے ہیں۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہاؤس آفیسرز کی تنخواہیں آئندہ آٹھ دنوں میں ریلیز کردی جائیں گی۔ ڈاکٹرز نے اعلان کیا ہے کہ تین دن تک او پی ڈیز کھول دی جائیں گی، الٹی میٹم ختم ہونے کے بعد دوبارہ احتجاج کا فیصلہ کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو