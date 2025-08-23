پاکستانیوں کو ایران کے راستے عراق لے جانے والا انسانی اسمگلر عدنان اسلم گرفتار

ملزمان شہریوں کو عراق میں موجود سیف ہاؤسز میں رکھتے تھے، متاثرین کے گھر والوں کی بھیجی گئی رقومات کے شواہد بھی مل گئے

اسٹاف رپورٹر August 23, 2025
اسلام آباد:

ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل تفتان نے ایک بڑی کارروائی کے دوران بدنام زمانہ انسانی ٹریفکر محمد عدنان اسلم کو گرفتار کرلیا۔

ایف آئی اے کے مطابق ملزم عراق سے آپریٹ ہونے والے انسانی ٹریفکنگ کے منظم گینگ کا حصہ ہے، ملزم پاکستانی شہریوں کو ایران کے غیر قانونی راستوں سے عراق اسمگل کرتا تھا، مذکورہ گینگ نے عراق میں سیف ہاؤسز بنا رکھے ہیں، ملزم دیگر ساتھیوں کی ملی بھگت سے شہریوں کو پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے ایران کے راستے عراق لے کر جاتے تھے، ملزمان شہریوں کو عراق میں موجود سیف ہاؤسز میں محصور کرتے تھے۔

ایف آئی اے کے مطابق متاثرین کے گھر والوں کی جانب سے بھیجی گئی رقوم کے شواہد بھی برآمد کرلیے گئے ہیں، ملزم کے موبائل سے انسانی اسمگلنگ کے شواہد برآمد ہوئے ہیں، منظم گینگ میں شامل انسانی اسمگلروں کی تفصیلات حاصل کرلی گئی ہیں، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
