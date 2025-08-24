جڑواں شہروں سمیت گردونواح میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے

نشیبی علاقوں میں ہیوی مشینری کے ساتھ عملہ تعینات کر دیا گیا ہے، ایم ڈی واسا

ویب ڈیسک August 24, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

جڑواں شہروں میں جاری تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا، مگر متعدد علاقوں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔

راولاکوٹ میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہریوں نے گرمی سے نجات پر سکون کا اظہار کیا، جڑواں شہروں میں مجموعی طور پر 34 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک سیدپور میں 48 ملی میٹر، گولڑہ میں 43 ملی میٹر، بوکڑہ میں 17 ملی میٹر، پی ایم ڈی (محکمہ موسمیات) 32 ملی میٹر، شمس آباد 19 ملی میٹر، کچہری 14 ملی میٹر، پیرودہائی 7 ملی میٹر، گوالمنڈی 8 ملی میٹر اور نیو کٹاریاں میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔

بارش کے باعث نالہ لئی میں پانی کی سطح کٹاریاں کے مقام پر 9 فٹ اور گوالمنڈی میں 5 فٹ تک بلند ہو چکی ہے، تاہم پانی کا بہاؤ فی الحال معمول کے مطابق ہے۔

نالہ کورنگ میں بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس سے ڈھوک جیلانی کے قریب نشیبی بستیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔

واسا راولپنڈی کے ترجمان کے مطابق شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔

ایم ڈی واسا محمد سلیم اشرف نے بتایا کہ نشیبی علاقوں میں ہیوی مشینری کے ساتھ عملہ تعینات کر دیا گیا ہے، انڈرپاس کمیٹی چوک اور مری روڈ پر بھی مشینری پہنچا دی گئی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ نالہ لئی اور دیگر نالوں کی بروقت بھل صفائی کی گئی ہے، تمام نالوں کی مانیٹرنگ جاری ہے اور کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واسا مکمل طور پر تیار ہے۔
