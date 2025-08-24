اتر پردیش کا ہر شہری سوا لاکھ روپے کا مقروض بن گیا

اتر پردیش کی آبادی 24 کروڑ ہے وہاں آٹھ سال سے یوگی ادتیہ ناتھ وزیراعلی ہیں

سید عاصم محمود August 24, 2025
facebook whatsup
لاہور:

بھارتی اتر پردیش کا ہر شہری سوا لاکھ روپے کا مقروض بن گیا۔ بھارتی ریاست کا قرض پانچ سال میں 6 لاکھ کروڑ سے بڑھ کر 9 لاکھ کروڑ ہو گیا۔ اتر پردیش کی آبادی 24 کروڑ ہے وہاں آٹھ سال سے یوگی ادتیہ ناتھ وزیراعلی ہیں۔

یاد رہے ادتیہ ناتھ وزیراعلی کو نریندر مودی نے گڈ گورنس کا مہا گروکہا تھا، سابق وزیراعلی اکھلیش یادو نے ریاستی حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوگی ادتیہ ناتھ اترپردیش کو 1 ٹریلین ڈالر کی معیشت بنانا چاہتے مگر یہاں تو ہر بچہ جنم لیتے ہی مقروض ہو جاتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ کس قسم کی مہا و اچھّی حکمرانی ہے جو ریاست کو قرضوں کے گڑھے میں دھکیل رہی؟

واضح رہے بھارتی ریاست اتر پردیش آزاد مملکت بن جائے تو دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہو گا، اب بھارتی میڈیا نے انکشاف کیا ہے یہ گرو اپنی حکومتی بدانتظامیوں سے اترپردیش کے ہر شہری کو 38 ہزار ( 1لاکھ 23 ہزار پاکستانی )روپے کا مقروض بنا چکا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

مونگ پھلی کی شکل کے خول والا کچھوا 41 سال کا ہوگیا

Express News

بیوہ خاتون نے یادگار کے طور پر شوہر کی ٹیٹو والی کھال کو کاٹ کر فریم کردیا

Express News

دنیا کی چند قدیم ترین زبانیں کونسی ہیں؟

Express News

اتر پردیش کا ہر شہری سوا لاکھ روپے کا مقروض بن گیا

Express News

قبرص: پیشہ ور گلاس ڈانسر کا سر پر 511 گلاس توازن کیساتھ اٹھانے کا عالمی ریکارڈ

Express News

امریکی شہری نے لاٹری کے 162 ٹکٹ خرید کر ریکارڈ انعامی رقم جیت لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو