افغانستان کا ایشیا کپ کیلئے اسکواڈ کا اعلان

افغان ٹیم ایشیا کپ سے قبل پاکستان اور یو اے ای کے ہمراہ سہ ملکی سیریز میں حصہ لے گی۔

اسپورٹس ڈیسک August 24, 2025
افغانستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ 2025 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق تجربہ کار لیگ اسپنر راشد خان ٹیم کی قیادت کریں گے۔

اس کے علاوہ رحمان اللّٰہ گرباز، ابراہیم زادران، درویش رسولی، صدیق اللّٰہ اتل، عظمت اللّٰہ عمرزئی، کریم جنت، محمد نبی اسکواڈ میں شامل ہیں۔

گلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق، مجیب الرحمان، اے ایم غضنفر، نور احمد، فرید احمد ملک، نوین الحق اور فضل حق فاروقی بھی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔

افغانستان ٹیم ایشیا کپ سے قبل پاکستان اور یو اے ای کے ہمراہ سہ ملکی سیریز میں بھی حصہ لے گی۔

ایشیا کپ میں افغانستان کی ٹیم بنگلادیش، سری لنکا اور ہانگ کانگ کے ساتھ گروپ بی میں شامل ہے۔
