دنیا کی چند قدیم ترین زبانیں کونسی ہیں؟

قدیم ترین زبانوں کے بارے میں ماہرینِ لسانیات اور ماہرینِ آثار قدیمہ نے مختلف تحقیقات کی ہیں

ویب ڈیسک August 25, 2025
دنیا کی قدیم ترین زبانوں کے بارے میں ماہرینِ لسانیات (Linguists) اور ماہرینِ آثار قدیمہ نے مختلف تحقیقات کی ہیں۔ کچھ زبانیں آج بھی زندہ ہیں جبکہ کچھ صرف قدیم نوشتوں میں محفوظ ہیں۔

دنیا کی چند قدیم ترین زبانیں درج ذیل ہیں:

1. سومیری (Sumerian)

یہ سب سے قدیم تحریری زبان تقریباً 3100 قبل مسیح، میسوپوٹیمیا کی ہے۔ مٹی کی تختیوں پر مخصوص رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ یہ زبان اب معدوم ہے۔

2. مصری

یہ تقریباً 3000 قبل مسیح سے رائج تھی۔ یہ تصاویر میں لکھی جاتی تھی۔ بعد میں یہ زبان Coptic میں ڈھلی، جو آج بھی مصر کے کچھ چرچز میں استعمال ہوتی ہے۔

3. اکادی (Akkadian)

یہ تقریباً 2500 قبل مسیح کی زبان ہے۔ بابلی اور آشوری سلطنت میں رائج تھی۔ یہ بھی مخصوص رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔

4. عبرانی

یہ تقریباً 1000 قبل مسیح سے رائج ہے۔ یہودی مذہبی کتابوں کی زبان ہے۔ کچھ عرصہ معدوم رہی لیکن آج اسرائیل میں سرکاری زبان کے طور پر دوبارہ زندہ ہے۔

5. یونانی

یہ تقریباً 1400 قبل مسیح سے رائج ہے۔ فلسفی دان Homer کی تحریریں (Iliad, Odyssey) اسی زبان میں ہیں۔ یہ آج بھی جدید شکل میں بولی جاتی ہے۔

6. چینی

یہ قدیم ترین مسلسل بولی جانے والی زبان تقریباً 1250 قبل مسیح سے ہے۔ Oracle bones پر تحریریں اس کی اولین شکل ہیں۔ آج کی چینی زبان اصل زبان کی ارتقا یافتہ شکل ہے۔

7. تامل

یہ بھی دنیا کی سب سے پرانی زندہ بولی جانے والی زبان ہے۔ تقریباً 500 قبل مسیح سے آج تک بولی جاتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس کی جڑیں 2000 قبل مسیح تک جاتی ہیں۔

8. عربی

یاس زبان کا بھی دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی زبان ہونے کی وجہ سے آج بھی دنیا کی بڑی زبانوں میں شامل ہے۔
