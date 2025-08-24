راولپنڈی، شہری نے اپنی اہلیہ، بیٹے پر تیزاب پھینک دیا، پولیس کی فوری کارروائی

پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کرلیا جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا اور طبی امداد دی گئی

صالح مغل August 24, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

تھانہ سول لائنز کے علاقے میں شہری نے اپنی اہلیہ اور بیٹے پر تیزاب پھینک دیا جبکہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق شہری نے اپنی اہلیہ اور بیٹے پر تیزاب پھینک دیا تھا، جس کے بعد خاتون اور بیٹے کو اسپتال منتقل کردیا گیا۔

سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے واقعے کا نوٹس لیا اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا، جس کے بعد سول لائنز پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے خاتون کے شوہر اور بیٹے کو گرفتار کر لیا۔

پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق باپ اور بیٹے نے گھریلو لڑائی جھگڑے پر خاتون اور ان کے بیٹے پر باتھ روم میں استعمال ہونے والا تیزاب گرایا تھا۔

متاثرہ خاتون اور بیٹے کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ ابتدائی طبی امداد کے بعدگھر بھیج دیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی کیونکہ خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم ناقابل برداشت ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، مری روڈ پر رات گئے ون ویلنگ پر سی ٹی او نے نوٹس لے لیا

Express News

کراچی، مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

Express News

لاہور؛ 12 سالہ بچی کو بازار میں ہراساں کرنے والا دکاندار گرفتار

Express News

ایف آئی اے کے نام پر جعلی ایف آئی آرز کا انکشاف، عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت

Express News

لاہور: بچیوں کو ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی، ملیر کے رہائشی نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو