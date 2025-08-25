کراچی، ملیر کے رہائشی نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی

کراچی:
شہر قائد کے علاقے ملیر سلمان ٹیرس کے قریب کے رہائشی شخص نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔
تفصیلات کے مطابق ملیر سٹی کے علاقے ملیر 15 مندر سلمان ٹیرس کے قریب گھر سے ایک شخص کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی ، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش جناح اسپتال منتقل کی۔
اسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 40 سالہ وقار ولد عبدالعزیز کے نام سے کی گئی ، ورثا موت کی تصدیق کے بعد لاش پولیس کارروائی کرائے بغیر اپنے ہمراہ لے گئے۔
ورثا نے ایم ایل او کو اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وقار نے گھریلو پریشانیوں سے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کی ہے ، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں ۔