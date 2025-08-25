گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول ہے پاکستان اسے مسترد کرتا ہے، اسحاق ڈار

اسلام آباد:
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول اور امن کے لیے خطرہ ہے، پاکستان اس منصوبے کو مسترد کرتا ہے، غزہ میں انسانی امداد کی فوری رسائی یقینی بنائی جائے۔
جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ او آئی سی کے ہنگامی اجلاس پر ترکیہ، ایران اور فلسطین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، غزہ میں معصوم فلسطینوں کا خوں بہایا جارہا ہے، فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جارہی ہے، دو سال سے معصوم فلسطینیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول اور امن کے لیے خطرہ ہے، پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی برادری فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے کوشش کرے، جبر ی بے دخلی اور غیر قانونی قبضے کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے، پاکستان عرب ممالک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔
انہوں ںے کہا کہ غزہ میں انسانی امداد کی فوری رسائی یقینی بنائی جائے، اسپتالوں، اسکولوں اور کمپیوں پر اسرائیلی حملے انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں، غزہ میں قحط کی صورتحال ہے، فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔
وزارت خارجہ کے مطابق سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے او آئی سی کے وزرائے خارجہ کونسل کے 21ویں غیر معمولی اجلاس سے خطاب کیا۔ وہ جدہ پہنچے تو جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مستقل نمائندہ پاکستان برائے او آئی سی فواد شیر، سعودی عرب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق اور جدہ میں پاکستانی قونصل جنرل خالد مجید نے استقبال کیا۔