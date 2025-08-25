کراچی:
اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ بارہویں جماعت سائنس جنرل گروپ کے سالانہ امتحانات برائے 2025ء کے نتائج کا اعلان کردیا۔
چیئرمین انٹربورڈ کراچی فقیر محمد لاکھو نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ سائنس جنرل گروپ کے امتحانات میں پہلی پوزیشن مشترکہ طور پر بحریہ کالج کارساز کے طالبعلم محمد ہارون ولد محمد اسلم رول نمبر 789352 اور گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج ملیر کینٹ کی طالبہ مائرہ خان بنت راجہ خان بُردی رول نمبر 800594 نے ٹوٹل 1100میں سے 988نمبرز اے ون گریڈ کے ساتھ حاصل کی۔
انہوں نے بتایا کہ ان امتحانات میں بحریہ کالج کارساز کے طالبعلم محمد انس ولد محمد فرقان رول نمبر 789350 نے 986نمبرز اے ون گریڈ کے ساتھ دوسری پوزیشن جبکہ اسی کالج کی طالبہ عائشہ یاسین بنت محمد یاسین رول نمبر 800156 نے 982 نمبرز اے ون گریڈ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
ناظم امتحانات زرینہ راشد نے نتائج کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سائنس جنرل گروپ کے امتحانات میں 16ہزار 842امیدواروں نے رجسٹریشن حاصل کی، 16ہزار 549 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جس میں سے 9 ہزار 199امیدوار کامیاب قرار پائے اس طرح کامیابی کا تناسب 55.59 فیصد رہا۔
ان امتحانات میں 514 امیدوار اے ون گریڈ، 1590 اے گریڈ، 2832 بی گریڈ، 2895 سی گریڈ، 1327 ڈی گریڈ، 36 امیدوار ای گریڈ میں کامیاب قرار پائے جبکہ 5امیدوار پاس ہوئے۔
نتائج بورڈ کی ویب سائٹ www.biek.edu.pk پر اپ لوڈ کردیئے گئے ہیں۔ امیدوا ر اپنے نتائج اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی آفیشل اینڈرائڈ ایپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈرائڈ ایپ کو گوگل پلے اسٹور پر BIEK کے نام سے سرچ کر کے موبائل میں انسٹال کیا جاسکتا ہے۔
چیئرمین فقیر محمد لاکھو نے کامیاب ہونے والے طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے تمام گروپس کے نتائج کے اعلان کے بعد پوزیشن ہولڈرز طلبہ کی حوصلہ افزائی کیلئے ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی جائے گی جس میں طلبہ کے ساتھ والدین، اساتذہ اور میڈیا کو بھی مدعو کیا جائے گا۔