سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

کراچی:
سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر بارشوں کے بعد صفائی مہم کا آغاز کردیا گیا۔
وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انور چوہدری کی ہدایت پر پوسٹ رین کلین اپ مہم کے تحت برتھوں، جیٹیوں اور نیوی گیشن چینلز سے کچرا صاف کیا جا رہا ہے، کے پی ٹی ذرائع کے مطابق مہم کے دوران 150 ٹن کچرا سمندر سے نکالا گیا۔
سمندر میں موجود کچرے سے آبی حیات کی زندگیوں کو بھی خطرات لا حق ہوتے ہیں، کیماڑی سے منوڑہ تک پھیلے ہوئے کچرے سے مچھلیوں کی افزائش بھی کم ہو رہی ہے۔
نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور زمینی سطح پر اوزون کی بڑھتی ہوئی سطح سمندری ماحولیاتی نظام اور انسانی صحت دونوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔
چند سالوں قبل سمندری آلودگی کے باعث کراچی پورٹ ٹرسٹ ایریا، منوڑہ چینل اور چنہ کریک سمیت کئی اہم آبی گزرگاہوں پر 100 ٹن سے زائد مچھلیاں مر گئیں تھیں۔