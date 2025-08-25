ویرات کوہلی کی جانب سے انسٹاگرام پر بھارت کی ابھرتی ہوئی خوبرو اداکارہ اونیت کور کی تصویر لائیک کی گئی تھی جس پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہوگیا تھا۔
بھارتی کرکٹر اور سابق کپتان ویرات کوہلی نے اداکارہ کی تصویر کو لائیک کرنے کو ایک تکنیکی غلطی قرار دیتے ہوئے تمام تر افواہوں کو مسترد کردیا تھا۔
حیران کن طور اداکارہ اونیت کور کی جانب سے اس پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا تھا جس سے سوشل میڈیا پر میمز بننے اور قیاس آرائیوں کے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔
تاہم اب جب کہ اونیت کور ان دنوں اپنی فلم "لو اِن ویتنام" کی تشہیر میں مصروف ہیں۔ ان سے ویرات کوہلی کے تصویر لائیک کرنے کے بارے میں پوچھا گیا۔
جس پر اداکارہ نے مسکراتے ہوئے اپنے مداحوں کو جواب دیا کہ "ملتا رہے پیار اور کیا کہہ سکتی ہوں۔"
یاد رہے کہ ویرات کوہلی کے آفیشل انسٹاگرام سے تصویر لائیک ہونا اونیت کور کے لیے نیک شگون ثابت ہوا تھا۔
صرف چند دنوں میں اداکارہ کے فالوورز کی تعداد میں ایک ملین سے زائد کا اضافہ ہوا، ساتھ ہی انہوں نے 12 نئی برانڈ ڈیلز بھی حاصل کرلیں۔
ذرائع کے مطابق اس ایک واقعے کے بعد اداکارہ کی برانڈ ویلیو میں 30 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔