نئے صوبوں کی تشکیل کا سیاسی و انتظامی پس منظر

نئے صوبوں کی تشکیل پر ملک میں موجود بڑی سیاسی جماعتوں کا موقف مختلف ہے

سلمان عابد August 26, 2025
facebook whatsup
salmanabidpk gmail com
[email protected]

پاکستان میں ہمیشہ سے نئے صوبوں کی بحث کا ایک سیاسی،انتظامی اور معاشی پس منظر ہے ۔اس بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں قومی،سیاسی ،انتظامی و مالی سطح پر اختیارات ،چھوٹے شہروں یا دیہی علاقوں کو ترقی کے عمل میں موجود رکاوٹوں کا ادراک ہونا لازم ہے ۔جب ہم ترقی کے عمل کو چند بڑے شہروں اور کسی صوبے کے مخصوص لسانی و قبائلی علاقے تک محدود رکھیں گے تو لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ انھیں انتظامی اور مالی معاملات سے دور رکھا جارہا ہے ۔

اگر اکنامک سروے آف پاکستان کی 2024-25کی رپورٹ دیکھیں تو ہمیں چاروں صوبوں کی سطح پر ایسے اعداد وشمار دیکھنے کو ملیں گے جس میں سیاسی ،سماجی ،معاشی تفریق کے پہلو نمایاں نظر آئیں گے۔یہ ہی وجہ ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں ریاست اور حکومت کا عوام سے تعلق جہاں کمزور نظر آتا ہے وہیں ان فریقین میں ایک دوسرے کے بارے میں خلیج اور بداعتمادی پر مبنی ماحول غالب نظر آتا ہے۔

2010میں 18ویں ترمیم کے بعد جیسے مرکز نے صوبوں کو سیاسی ،انتظامی اور مالی اختیارات دیے تھے تو توقع کی جارہی تھی کہ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ صوبے بھی شفافیت اور اپنی سیاسی ترجیحات کی بنیاد پر اضلاع، تحصیل ، ٹاون،یونین کونسل سمیت ویلج کونسل تک سیاسی، مالیاتی اور انتظامی اختیارات کی منتقلی کو بنیاد بنا کر ایک مضبوط خود مختار ،موثر ،شفاف مقامی حکومتوں کے نظام کو اپنی سیاسی ترجیحات میں بنیادی فوقیت دیں گی۔

18ویں ترمیم کے بعد حکمرانی کے نظام سے جڑے مسائل کے حل کی بنیادی ذمے داری بھی وفاق کے مقابلے میں صوبوں پر عائد ہوتی ہے۔اسی طرح صوبائی خود مختاری کا اصول کا براہ راست تعلق ہی ضلعی خود مختاری سے جڑا ہوتا ہے۔لیکن صوبائی حکومتوں نے جہاں گورننس کے نظام کو خراب کیا وہیں مقامی حکومتوں کے نظام سے انحراف کی پالیسی سے چھوٹے شہر یا دیہی علاقوں کی ترقی کا پہلو جہاں کمزور نظر آتا ہے وہیںلوگوں میں احساس محرومی کی سیاست بھی بڑھی ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنے زیرانتظامی علاقوں میں مساوات کا نظام قائم نہیں رکھ سکے ۔ آج بھی صوبوں کے اندر مخصوص بالادست گروپ اقتدار پر قابض ہے ۔

ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 45فیصد افراد اس ملک میں غربت سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور 36فیصد افراد بنیادی خوراک کے بحران کا شکار ہیں۔اس ملک کی تقریبا 40سے 45فیصد آبادی ناخواندہ ہے اور لڑکیوں میں شرح تعلیم چھوٹے شہروں یا دیہی علاقوں میں اور کم ہے ۔14لاکھ نوجوان ڈیڑھ برس میں معاشی بدحالی یا عدم روزگار کی وجہ سے ملک چھوڑ گئے ہیں جس میں تعلیم یافتہ نوجوان شامل ہیں۔

  اگر ان اعدادو شمار کو صوبوں میںتقسیم کیا جائے تو صوبائی حکومتوں کی کارکردگی اور ترجیحات کھل کر سامنے آجاتی ہیں۔فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھی حکمرانوں کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ ہم گورننس کے بحران کو حل کیے بغیر سیاسی ،انتظامی اور معاشی ترقی کے اہداف پورے نہیں کرسکیں گے۔اس سے قبل ورلڈ بینک بھی اس امر کی نشاندہی کرچکا ہے کہ موجودہ بیوروکریسی پر مبنی ڈھانچہ معاشی ترقی میں بڑی اہم رکاوٹ ہے اور اس میں سخت گیر اصلاحات درکار ہیں۔لیکن بدقسمتی سے ہماری تمام حکمران یا دیگر سیاسی حکومتیں چاہے وہ وفاق میں ہوں یا صوبوں میں وہ اپنے طرز حکمرانی کے باعث مرکزیت پر مبنی نظام کو اختیار کرکے اور زیادہ بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنتی رہی ہیں اور سخت گیر اصلاحات سمیت جوابدہی اور احتساب ان کی ترجیحات کا حصہ نہیں رہا۔اس پس منظر میں سابق ناظم لاہور اور ماہر تعلیم میاں عامر محمود نے نئے صوبوں کی بحث کو آگے بڑھایا ہے ۔

اس پر انھوں نے تفصیل کے ساتھ ایک معلوماتی کتابچہ بھی لکھا ہے جو نئے صوبوں کی تشکیل کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرتا ہے۔میں نے کتابچہ کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے جس کا عنوان Pakistan  1947-2025, Why it Continues to fail  to People?۔اسی طرح اکنامک پالیسی بزنس ڈویلپمنٹ نے نئے صوبوں کی تشکیل پر تین منظرنامے اصلاحات کے تناظر میں پیش کیے ہیں۔ پہلے منظر نامہ میں ملک میں 12نئے صوبے،دوسرے میں پندرہ سے بیس نئے صوبے اور تیسرے میں تجویز دی ہے کہ 38 وفاقی ڈویژن ہوسکتے ہیں۔ وہ خود مختار مقامی حکومتوں کے نظام پر بھی زور دے رہے ہیں۔

نئے صوبوں کی تشکیل پر ملک میں موجود بڑی سیاسی جماعتوں کا موقف مختلف ہے ۔ وہ بااختیار مقامی حکومتوں کے نظام کو اپنی سیاست کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں ۔نئے صوبوں کی تشکیل کو بڑی سیاسی جماعتیں کیونکر درست نہیں سمجھتی ہیں اور یہ کیسے فیڈریشن کو کمزور کرنے کا سبب ہیں۔اسی طرح یہ سوال بھی سیاسی قیادت سے پوچھا جانا چاہیے کہ انھوں نے گورننس کے نظام کی بہتری میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اس کا جواب بھی تضادات پر مبنی ہوگا۔ اصل میں اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں اپنے موجودہ سیاسی اور انتظامی ڈھانچوں کا نہایت سنجیدگی سے تجزیہ کرنا ہوگا ۔ ہمیں اب دنیا کے حکمرانی کے نظام میں ہی اختیار کیے جانے والے تجربات سے بھی سیکھنا ہوگا ۔آج کا دور جدیدیت پر مبنی حکمرانی کا ہے اور اس میں مقامی حکومتوں اور مقامی لوگوں کی ترقی کو ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے ۔

اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا موجودہ حالات اور آئین کی موجودگی یا نئے صوبوں کی تشکیل کے وضع کردہ آئینی پہلوؤں یا نقاط کی موجودگی میں ایسا ممکن ہوگا۔یہ کام اسی صورت میں ہوسکتا ہے جب صوبائی اسمبلی پہلے اور پھر قومی اسمبلی نئے صوبوں پر دو تہائی سے قرارداد پاس کرے جو موجودہ نہیں ہے ۔تو پھر نئے صوبے کیسے بنیں گے اور کیا ہم اس کے لیے ریفرنڈم کی طرف جائیں گے،جو مشکل کام نظر آتا ہے۔لیکن نئے صوبوں کی عملی ضرورت یا مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام اور عام آدمی کے مفادات پر مبنی نظام کی بحث کو آگے بڑھانا چاہیے ۔

اس سے قطع نظر کہ یہ بحث کس نے شروع کی ہے ہمیں اپنے گورننس کے نظام کی خرابیوں کو تسلیم کرکے اس تجزیہ کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم کیسے جدیدیت یا نئے طرز حکمرانی کی بنیاد پر اپنے لیے نظام میں بہتری کے نئے امکانات پیدا کرسکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

سپنچ پارکس

Express News

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Express News

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Express News

مقبولیت اور قبولیت میں بڑا فرق ہے

Express News

ضمنی انتخاب

Express News

نئے صوبوں کی تشکیل کا سیاسی و انتظامی پس منظر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو