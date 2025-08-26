جیسن گلیسپی کس نوجوان پاکستانی کرکٹر کے معترف ہیں؟

اسپورٹس ڈیسک August 26, 2025
پاکستان ریڈ بال ٹیم کے سابق ہیڈکوچ  جیسن گلیسپی نے نوجوان پاکستانی  آل راؤنڈر  عرفان خان نیازی کو مستقبل کا ابھرتا ہوا اسٹار قرار دے دیا۔

سوشل میڈیا پوسٹ پر جیسن گلیسپی نے 22 سالہ نوجوان کھلاڑی عرفان خان کو معیاری اور شاندار کھلاڑی کے طور پر سراہا۔

انہوں نے کہا کہ عرفان خان پاکستان کے ساتھ طویل بین الاقوامی کیریئر بناسکتے ہیں۔

جیسن گلیسپی نے انہیں مستقبل کا اسٹار قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کی ٹی ٹوئنٹی فرنچائزز کو انہیں ٹیم میں لینے کا مشورہ بھی دیا ہے۔

یاد رہے کہ سابق آسٹریلوی کرکٹر نے اس سے قبل بھی عرفان خان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ میں شامل نہ کیے جانے پر پی سی بی پر شدید تنقید کی تھی۔
