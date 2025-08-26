پی ٹی آئی کا بانی کی رہائی کیلئے ستمبر میں پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان

عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی بحالی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیلئے بہت بڑا جلسہ کریں گے، بیرسٹر گوہر

عمران اصغر August 26, 2025
لاہور:

پاکستان تحریک انصاف نے ستمبر میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیلئے بڑا جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کردیا۔

چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولیات بحال کردی گئی ہیں اور انہیں اخبار و کتابیں بھی فراہم کی جارہی ہیں۔

بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ تین ماہ بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، ملاقات کرکے بہت اچھا لگا، ملاقاتیں جاری رہنی چاہئیں اور پابندی نہیں ہونی چاہئے۔

انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ مفاہمت کی کوشش کرتا ہوں، اگلے ماہ ستمبر میں ہم عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی بحالی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بہت بڑا جلسہ  کرنے جارہے ہیں۔

بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملاقات میں ملکی حالات اور پارٹی امور سمیت کے پی کے میں سیلاب کی صورتحال پر گفتگو ہوئی، بانی پی ٹی ائی نے بارشوں سے ہونے والی تباہی پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔

انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور امدادی کارروائیوں کی ہدایت کی ہے۔

سلمان اکرم راجہ کے استعفے سے متعلق خبروں پر بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے استعفی دیا ہی نہیں تھ تو منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ نہیں۔
