عمرے کی آڑ میں گداگری میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار

کراچی:
وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے عمرے کی آڑ میں گداگری میں ملوث اشتہاری ملزم کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی نےکارروائی کے دوران عمرے کی آڑ میں سعودی عرب میں گداگری میں ملوث اشتہاری ملزم اعظم کو چھاپہ مار کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔
ترجمان نے بتایا کہ ملزم کاتعلق ملتان سے ہے اور اس کے خلاف 2024 میں مقدمہ درج ہوا تھا، اور ملزم کو اس سے قبل بھی بیرون ملک گداگری کے جرم میں سزا ہوچکی ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا آغاز کر دیاگیا۔
ایف آئی اے کے ترجمان نے کہا کہ رواں سال کے دوران اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی نےگداگری میں ملوث عناصر کے خلاف 144 مقدمات درج کیے اور مختلف کارروائیوں کے دوران گداگری میں ملوث 410 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔
ترجمان نے بتایا کہ بیرون ملک گداگری میں ملوث عناصرکے پاسپورٹ بلیک لسٹ کردیےگئے ہیں اور بیرون ملک گداگری میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔
ایف آئی اے کے ترجمان نے مزید کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل کو بروئےکار لایا جا رہا ہے۔