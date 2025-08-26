عمرے کی آڑ میں گداگری میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار

ملزم کے خلاف 2024 میں مقدمہ درج ہوا تھا اور اس سے قبل بھی بیرون ملک گداگری کے جرم میں سزا ہوچکی ہے، ترجمان ایف آئی اے

آفتاب خان August 26, 2025
facebook whatsup
فوٹو: ایف آئی اے
کراچی:

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے عمرے کی آڑ میں گداگری میں ملوث اشتہاری ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی نےکارروائی کے دوران عمرے کی آڑ میں سعودی عرب میں گداگری میں ملوث اشتہاری ملزم اعظم کو چھاپہ مار کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔

ترجمان نے بتایا کہ ملزم کاتعلق ملتان سے ہے اور اس کے خلاف 2024 میں مقدمہ درج ہوا تھا، اور ملزم کو اس سے قبل بھی بیرون ملک گداگری کے جرم میں سزا ہوچکی ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا آغاز کر دیاگیا۔

ایف آئی اے کے ترجمان نے کہا کہ رواں سال کے دوران اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی نےگداگری میں ملوث عناصر کے خلاف 144 مقدمات درج کیے اور مختلف کارروائیوں کے دوران گداگری میں ملوث 410 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔

ترجمان نے بتایا کہ بیرون ملک گداگری میں ملوث عناصرکے پاسپورٹ بلیک لسٹ کردیےگئے ہیں اور بیرون ملک گداگری میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

ایف آئی اے کے ترجمان نے مزید کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل کو بروئےکار لایا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، مری روڈ پر رات گئے ون ویلنگ پر سی ٹی او نے نوٹس لے لیا

Express News

کراچی، مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

Express News

لاہور؛ 12 سالہ بچی کو بازار میں ہراساں کرنے والا دکاندار گرفتار

Express News

ایف آئی اے کے نام پر جعلی ایف آئی آرز کا انکشاف، عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت

Express News

لاہور: بچیوں کو ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی، ملیر کے رہائشی نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو