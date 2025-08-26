اسلام آباد: خاتون کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار

ملزم نے متاثرہ خاتون کی قابلِ اعتراض تصاویر اور ویڈیوز حاصل کرکے نہ صرف خاتون بلکہ اس کے اہل خانہ کو بھی ہراساں کیا

اسٹاف رپورٹر August 26, 2025
اسلام آ باد:

نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے ایف 10 مرکز اسلام آباد سے خاتون کو بلیک میل کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کارروائی کے دوران ملزم صفی اللہ  کو حراست میں لیا گیا، ملزم نے متاثرہ خاتون کی قابلِ اعتراض تصاویر اور ویڈیوز حاصل کر کے نہ صرف خاتون بلکہ اس کے اہل خانہ کو بھی ہراساں کیا، ہراسانی اور دھمکیوں سے تنگ آ کر متاثرہ خاتون نے خودکشی کی بھی کوشش کی۔

ملزم کو گرفتار کرکے سائبر کرائم ایکٹ 2016ء کی دفعات 20، 21 اور 24 اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 109  تحت مقدمہ کرکے ملزم کی زیر استعمال موبائل فون ،لیپ ٹاپ وغیرہ برآمد کرلیے۔

حکام کے مطابق تفتیش کے دوران ملزم کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے خفیہ فولڈرز سے مواد برآمد کر لیا گیا ہے اور تفتیشی افسر حمیرا اسلم مزید تفتیش میں مصروف ہیں۔
