پاکستان آئیڈل کی 11 سال بعد واپسی؛ تازہ دم اور سریلی آوازوں کیلیے آڈیشن جاری

راحت فتح علی خان، بلال مقصود، فواد خان، اور زیب النسا بنگش نوجوان گلوکاروں کا انتخاب کریں گے

ویب ڈیسک August 27, 2025
facebook whatsup
2025
پاکستان آئیڈل 2025 کے نئے ججز: فواد خان، راحت فتح علی خان، بلال مقصود اور زیب النسا بنگش

پاکستان کے سب سے بڑے موسیقی کے مقابلے "پاکستان آئیڈل" کی 11 سال بعد واپسی ہو رہی ہے اور اس بار یہ سفر پہلے سے کہیں زیادہ شاندار اور رنگین ہونے جا رہا ہے۔

اس پروگرام میں نوجوان گلوکاروں کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع دیا جائے گا۔ شاندار کم بیک کے ساتھ اس بار ججز کی کرسیوں پر راحت فتح علی خان، بلال مقصود، زیب النسا بنگش اور ورسٹائل اداکار فواد خان براجمان ہوں گے۔

ججز کا سپر اسٹار پینل پاکستان آئیڈل کے لیے آڈیشن لے رہے ہیں جس کا آغاز سکھر سے ہوا جو ملتان اور لاہور کے بعد اب راولپنڈی اسلام آباد میں جگمگا رہا ہے جب کہ اگلا بڑا پڑاؤ کراچی ہوگا۔

پروڈکشن کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ یہ شو اس بار صرف ایک چینل پر نہیں بلکہ پانچ بڑے چینلز پر بیک وقت نشر ہوگا۔

موسیقی کے دیوانوں کے لیے یہ صرف شو کی واپسی نہیں بلکہ ایک نئی جنریشن کے اسٹارز کو سامنے آنے کا موقع ہے۔ جوش، مقابلہ، موسیقی اور خواب، سب ایک بار پھر زندہ ہونے جا رہے ہیں۔

یاد رہے کہ پہلی بار 2013 میں پاکستان آئیڈل نجی ٹی وی پر نشر ہوا تھا تو یہ محض ایک شو نہیں بلکہ ملک کو نیا ٹیلنٹ دینے والا پروگرام ثابت ہوا تھا۔

جس میں ہزاروں نوجوانوں نے آڈیشن دیا تھا اور لاکھوں ناظرین نے ٹی وی اسکرینز سے نظریں جمائے رکھی تھیں۔

جب فائنل میں لاہور کے نوجوان گلوکار نے میدان مارا تو یہ ایک تاریخی لمحہ بن گیا تھا۔ اُس وقت پاکستان آئیڈیل کے ججز میں علی عظمت، بشریٰ انصاری اور حدیقہ کیانی شامل تھے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

Express News

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

Express News

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

Express News

’’سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں‘‘ ؛ سلمان خان کا حیران کن اقرار

Express News

فرحان سعید اور کنزا ہاشمی کی نئی جوڑی کو ناظرین نے مسترد کردیا

Express News

ایمن اور منیب کے گھر ایک اور ننھی پری کی آمد؛ مداحوں کیلیے سرپرائز اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو