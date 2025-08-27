براہموس میزائل کے سائے میں مذہبی تہوار،مودی راج میں گنیش پوجا عسکری پروپیگنڈا میں بدل گئی

گنیش مورتی “آپریشن سندور” تھیم پر تیارکی گئی،  فوجی وردی اور ہتھیاروں کی علامتیں شامل ہیں

ویب ڈیسک August 27, 2025
facebook whatsup

مودی راج میں مذہبی تہوار  جنگی جنونیت کی نظر ہوگیا جب کہ بھارت میں ہندوتوا کا راج ہے اور  مودی کی  جنگی جنونیت  مذہبی تہواروں میں سرایت کر گئی ہے۔

براہموس میزائل کے سائے میں مذہبی تہوار،مودی راج میں گنیش پوجا عسکری پروپیگنڈا میں بدل گئی، آر ایس ایس کے زیرسایہ بی جے پی نے مذہبی تہواروں کو جنگی پروپیگنڈا کا پلیٹ فارم بنا دیا۔

ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں گنیش مورتی “آپریشن سندور” تھیم پر تیارکی گئی،  فوجی وردی اور ہتھیاروں کی علامتیں شامل ہیں، مورتی میں براہ موس میزائلز اور ایس-400 رائفلز کے ماڈلز سمیت بھارتی فوجی عناصر شامل ہیں۔

ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا کہ ملکارجن نگر یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن  نے 6 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ خصوصی مورتی تیار کی،  تیاری کا کام تقریباً دو ماہ قبل شروع ہوا اور ابھی بھی جاری ہے،  گنیش چترتھی کی نمائش میں بھارت کی دفاعی تاریخ اور اہم جنگوں کے  پوسٹرز بھی نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔

ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مورتی کے ساتھ 20 منٹ کی ویڈیو بھی دکھائی جائے گی، جس میں بھارتی فوج کی طاقت کو پیش کیا جائے گا،  تہوار قریب آتے ہی حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں ہتھیاروں پر مبنی تھیمڈ گنیش مورتیوں کی مانگ میں اضافہ ہوگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اس سال گنیش مورتیاں فوجی طاقت کے اظہار کا نیا ذریعہ بن گئی ہیں، گنیش کی مورتی اب عقیدت کی نہیں بلکہ  مودی کی جنگی جنونیت کی علامت بن چکی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

امریکی ٹائیفون میزائل سسٹم عارضی طور پر جاپان میں تعینات

Express News

ارجنٹینا کے صدر پر مہم کے دوران شہریوں کا پتھراؤ

Express News

ترکی نے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ’اسٹیل ڈوم‘ فوج کے حوالے کردیا

Express News

جھوٹی شادی کا ڈرامہ رچا کر لوٹنے والی 4 خواتین سمیت 9 افراد گرفتار

Express News

گوگل میپ پر بھروسہ مہنگا پڑ گیا، خواتین اور بچے سمیت 4 افراد ہلاک

Express News

امریکی شہر منی ایپلس کے چرچ اسکول میں فائرنگ، 2 بچے ہلاک، 17 زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو